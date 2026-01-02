夜間燒垃圾陳情翻倍！苗栗啟用AI煙霧辨識重罰

苗栗縣政府環保局近期發現夜間燃燒陳情變多，除了對呼吸道有害，刺鼻味更讓鄰居苦不堪言。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗縣政府環保局近期發現夜間燃燒陳情變多，除了對呼吸道有害，刺鼻味更讓鄰居苦不堪言。環保局長陳華盛表示，已啟用AI煙霧辨識巡邏，夜間或假日違規罰鍰加重。露天燃燒會釋放二氧化碳、PM2.5及其他污染物，危害老人、兒童及呼吸道疾病患者健康，灰燼飄散污染居家環境。

根據環保局統計，114年10至12月空污陳情件數為365件，其中夜間18時至翌日6時有109件；相比113年同期257件、夜間僅50件，明顯增加。案件增加可能與燃燒影響範圍大、多數民眾共同反映，以及環保意識提升有關，夜間異味更易引發陳情。對晚、夜間未查獲案件，環保局會於翌日日間加強巡查，如發現燃燒痕跡，將函文地主善理管理。

苗栗縣政府環保局近期發現夜間燃燒陳情變多，除了對呼吸道有害，刺鼻味更讓鄰居苦不堪言。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

夜間查獲困難主要有二：一是天色昏暗，燃燒行為結束後現場難以確認；二是部分陳情為區域性異味，缺乏明確來源。為提升稽查效率，縣府在苗栗市及公館鄉設置AI煙霧辨識系統，偵測範圍約1公里，對稻草、雜草及掩埋場燃燒具高辨識能力，一旦偵測即告警並通知稽查人員，快速掌握違規情形。

在源頭減量方面，自109年起結合企業推廣液態稻草分解菌，累計施用面積16,000公頃，施用便利、效果佳，農民接受度高，一期稻草燃燒面積已自108年的240公頃降至114年僅1公頃。另設置菜園溼式堆肥分裝點10處，其中3處已用罄，其餘7處平均剩餘約300公升；果樹木質分解菌施灑179公頃，加速枝條腐化，避免露天燃燒。

環保局長陳華盛表示，露天燃燒會產生二氧化碳、PM2.5、硫氧化物、氮氧化物及不完全燃燒的有機物，不僅加劇地球暖化，也危害呼吸道健康，尤其是老人、兒童及呼吸道疾病患者；燃燒後的灰燼隨風飄散，也會污染居家環境，影響民眾生活品質。

環保局提醒，依《空氣污染防制法》第67條規定，露天燃燒可處1,200元至10萬元罰鍰，工商廠、場最高可達500萬元。查獲案件均依法告發，但仍有民眾僥倖違規。除加強巡查與科技監控，也持續推廣農業剩餘資材友善處理方式。民眾如發現露天燃燒，可撥打24小時陳情報案專線037-558558或0800-066666，共同守護空氣品質。

