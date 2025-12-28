夜間發生地震怎麼辦 消防署提醒睡眠中地震自保原則

發生夜間地震時，消防署提醒民眾如何自保

昨（27日）晚間 11 時 05 分，宜蘭縣政府東方約 32.3 公里的臺灣東部海域，發生芮氏規模 7.0 地震，多地感受到明顯搖晃。消防署提醒民眾，若在睡眠中遇到地震，應以「先保護自己」為原則，避免因慌亂行動而受傷。

消防署指出，地震發生當下，民眾不宜急著下床或衝出房間，應先留在床上，以棉被或枕頭保護頭部與頸部，降低遭掉落物擊中的風險。同時應盡量遠離窗戶、鏡子、櫃子及其他可能倒塌或破裂的物品，避免玻璃飛散或重物傾倒造成傷害。

此外，建議民眾平時就在床邊準備鞋子與手電筒，若停電或需要移動時，能確保行動安全。待主要搖晃停止後，再下床檢視周遭環境，留意是否有瓦斯外洩、電線掉落等危險狀況。

消防署也提醒，地震後可能發生餘震，民眾應保持冷靜，先行打開房門確認逃生動線是否暢通，必要時依照官方指示進行疏散，並持續注意後續地震資訊。

消防署強調，防震準備不應臨時抱佛腳，平時就應落實相關措施，包括備妥緊急避難包、固定家中大型家具，並與家人事先約定地震發生時的應變方式，才能在關鍵時刻有效保護自己與家人的安全。