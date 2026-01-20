夜間盜汗竟是癌症前兆？醫教你觀察「6大跡象」頻繁更換床單要小心

清晨醒來發現睡衣和床單全被汗水浸濕，甚至濕到像剛洗完澡就上床睡覺，這樣的經驗或許有人感同身受。若是偶爾夜間出汗或許只是棉被太厚、室溫太高等倒無妨，但若狀況反覆發生且即使開著冷氣又換薄被仍無法改善，就得提高警覺了。《優活健康網》特摘此篇分享夜間盜汗的症狀與嚴重程度。







持續性夜間盜汗別大意



嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦指出，持續性的嚴重夜間盜汗，可能是身體發出的求救信號，特別當伴隨不明原因的體重減輕、長期疲倦或發燒時，更需要儘速就醫檢查，因為這很可能與某些血液系統癌症有關，尤淋巴瘤和白血病是最常導致夜間盜汗的癌症類型。

依據臨床顯示，慢性淋巴性白血病患者有超過3成，在確診前就飽受盜汗所苦；這種癌症引起的盜汗與一般流汗截然不同，患者形容就像整個人泡進水裡再爬上床，不僅汗量驚人，還會伴隨心跳加速和發冷顫抖。

李思錦解釋，這是出於體內負責免疫功能的淋巴細胞發生病變後造成過度活化，釋放出特殊的化學物質干擾大腦的體溫調節中樞，讓身體誤以為需要大量排汗來降溫。





先記錄盜汗發生的時間、頻率



李思錦表示，在癌症治療過程中使用的化療藥物、荷爾蒙療法、類固醇或止痛藥物也可能加劇盜汗現象，這時就應該主動跟醫療團隊討論評估是否需要調整藥物或劑量。雖然更年期荷爾蒙波動、甲狀腺問題、睡前飲食刺激食物等也會引起半夜滿身大汗，大部分的夜間盜汗與癌症並無直接關係。

不過，李思錦強調的是分辨嚴重程度，若盜汗只是偶爾發生就可透過調整睡眠環境或飲食等通常就能改善。但若是規律性地每晚發作、嚴重到必須起床更衣換床單、同時還出現持續超過2週的不明發燒、半年內莫名掉體重、整天疲憊無力、身上容易瘀青或摸到淋巴結腫大等伴隨症狀，那就絕對不能輕忽。

李思錦建議就診前不妨先記錄盜汗發生的時間、頻率和嚴重程度，以及那幾天的飲食和用藥狀況，這些資訊都能幫助醫師更快找出真正原因。畢竟身體不會無緣無故發出異常訊號，及早發現問題才能把握治療的黃金時機。









（本文獲NOW健康授權轉載，原文為：別小看夜間盜汗濕透床單！這些疾病恐致體溫中樞失調）

