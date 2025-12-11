夜間盜汗、皮膚反覆搔癢？醫示警：可能是淋巴癌前兆

皮膚長期搔癢不一定只是普通濕疹，有時可能是淋巴癌的警訊。營養功能醫學專家劉博仁近日分享兩位女性患者案例，提醒民眾若皮膚癢合併夜間盜汗、體重減輕等症狀，應提高警覺並進行完整檢查。

皮膚長期搔癢不一定只是普通濕疹，有時可能是淋巴癌的警訊。（示意圖／Pexels）

劉博仁表示，第一位女性患者皮膚持續紅、癢，看似濕疹，但經過三個月用藥治療仍無法改善。特別的是，患者開始出現夜間流汗，睡到半夜整件衣服都濕透，起初誤以為是更年期症狀。後來至醫院進行完整檢查，才確診為淋巴癌。

另一位患者則是皮膚出現一塊塊紅腫、起疹子的情況，長期被當作濕疹治療。儘管看過多位醫師、使用不同藥物，症狀仍反覆發作，甚至範圍越來越大。最終檢查結果顯示，這些皮膚症狀是由淋巴癌所引起。

淋巴癌細胞在活動時會釋放發炎介質與細胞激素，這些物質會刺激神經造成搔癢感。（示意圖／Pixabay）

「淋巴癌細胞在活動時會釋放發炎介質與細胞激素，例如IL-2、IL-6、TNF-α等，這些物質會刺激神經造成搔癢感。」劉博仁解釋，淋巴癌引起的搔癢通常具有「深、久、難治」的特性，擦藥效果有限，且常在夜間特別明顯。

除了皮膚癢，劉博仁提醒應留意淋巴癌的其他可能症狀，包括夜間盜汗、不明原因體重減輕（半年內減少5-10%）、反覆發燒、無痛性淋巴結腫大、全身疲倦，以及皮膚出現反覆不明斑塊或結節等。

大部分皮膚癢當然不是淋巴癌，但久癢不癒又合併其他症狀，就不可以忽視。（圖／Photo AC）

「大部分皮膚癢當然不是淋巴癌，但久癢不癒又合併其他症狀，就不可以忽視。」劉博仁強調，若皮膚癢超過4-6週治療效果不佳，或出現皮膚斑塊越來越大、夜間流汗、體重減輕等情況，就應該進行更完整的檢查。

劉博仁呼籲重視身體發出的警訊，尤其當皮膚問題「越治越奇怪」、「越擦越沒有改善」，或出現伴隨症狀時，應及早就醫診斷，因為早期發現永遠比治療更重要。

