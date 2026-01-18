夜間看燈有光暈？1圖自測風險白內障風險 醫示警快就醫

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你以為白內障是老年人才會得的病嗎？現代人長時間盯著3C螢幕、熬夜又少防曬，讓白內障年輕化成為不可忽視的健康危機。眼科羅英源總院長告訴你紫外線及藍光如何傷害水晶體、哪些族群最易中鏢、年輕型白內障常被忽略的症狀，別讓眼睛提前老化，現在就是守護視力的關鍵時刻！

白內障年輕化 不可忽視的健康危機

現代生活型態正在讓眼睛提前老化，白內障發病年齡持續下降。過去白內障通常在60歲以後才出現，但近年來發病年齡不斷下降。根據臨床觀察，30-40歲族群的白內障發生率比十年前增加許多。更令人擔憂的是，這個趨勢還在持續惡化，主要原因就是現代人的用眼習慣徹底改變了。

3C產品 眼睛健康的隱形殺手

現代人平均每天使用3C產品超過8小時，這些設備對眼睛造成的傷害遠超過我們的想像。

▲藍光傷害機制

1.直接氧化傷害：LED螢幕發出的高能量藍光會直接穿透到水晶體，產生自由基造成蛋白質氧化變性

2.累積性傷害：不同於陽光中的藍光，3C藍光是近距離、長時間接觸，讓眼睛無法得到修復時間

3.環境加劇效應：在黑暗中使用3C產品時，瞳孔放大讓更多有害光線進入眼睛

▲使用習慣問題

•近距離使用（多數人與螢幕距離不足50公分）

•長時間連續使用（缺乏適當休息）

•不當環境使用（光線不足或過強對比）

•姿勢不正確（低頭、側躺使用）

年輕型白內障的危險族群？

•高度近視（500度以上）

•抽菸喝酒

•糖尿病患者血糖控制不佳

•長期戶外工作未做防護

•眼睛受過傷或眼內發炎病史

年輕人白內障的隱匿症狀 關鍵警訊自我檢測

年輕人白內障的症狀常被誤認為度數加深或眼睛疲勞，因此容易延誤診斷。

▲視力品質變化（最容易被忽略）

•看東西像隔著一層薄霧

•對比敏感度下降，無法分辨相近顏色

•需要更強的光線才能閱讀

•出現光暈或光圈，特別在晚上沒有陽光時

▲度數異常變化（最需警覺）

• 一年內近視度數增加100度以上

•配了新眼鏡仍覺得不夠清楚

•頻繁更換眼鏡度數

•散光度數突然增加

▲光線相關症狀

•夜間開車看到路燈有光暈或光圈

•在陽光下特別畏光

•光線變暗

•室內外光線變化適應困難

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

