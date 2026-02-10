夜間藍光直接對大腦下指令「不准修復」褪黑激素分泌受阻

現代人生活中無所不在的藍光對身體影響常被低估。2026年《Ophthalmology and Therapy》期刊研究提出「光-眼-腦軸」概念，光線經眼睛感光細胞接收後傳入大腦，影響情緒、內分泌與免疫系統。

（示意圖／Pexels）

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，許多人睡前滑手機、室內燈光未完全關暗、窗外路燈整晚照進來。從分子醫學角度來看，這些藍光對大腦傳遞的訊息是「現在還不能開始修復」。視網膜內的內在感光型視網膜神經節細胞含有黑視素，對藍光特別敏感，負責將時間訊息送進大腦的生理時鐘、下視丘與自律神經系統。

張家銘說明，晚上藍光一亮，大腦接收到「白天還沒結束」的訊息，修復自然往後拖延。第一個被影響的是褪黑激素，它是夜間修復的總開關。當褪黑激素正常分泌，神經細胞會清理代謝廢物、抗氧化系統啟動、免疫節律重新校正。夜間藍光一多，褪黑激素被壓下來，修復一再被延後。

張家銘指出，多巴胺的日夜節奏也會被打亂。多巴胺負責動力、專注力與情緒穩定度，正常情況下白天高、晚上低。夜間藍光介入後節奏錯位，白天提不起勁，晚上腦袋停不下來。藍光也會啟動下視丘-腦下垂體-腎上腺軸，讓身體誤以為還在工作時間，皮質醇節律偏移，人明明很累身體卻一直警戒。

（示意圖／Pixabay）

張家銘表示，有些人對褪黑激素特別敏感，一點藍光就影響整晚；有些人多巴胺調節能力較弱，節律一亂情緒與動力很快下滑；還有些人免疫反應容易被放大，節律一亂全身進入低度發炎狀態。夜間藍光影響的遠超過睡眠，會影響情緒穩定度、專注力、代謝節律與免疫平衡。

張家銘建議，睡前一到兩小時把螢幕調成暖色、室內燈光降亮度、窗外光線能遮就遮；早上出門曬太陽二十分鐘；固定睡覺與起床時間，讓大腦重新相信時間是可靠的。

