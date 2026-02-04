夜間行駛國道風險高 高公局籲勿疲勞駕駛

勿疲勞駕駛。（圖：高公局提供）

高速公路局（下稱高公局）提醒，用路人夜間行駛國道時事故風險明顯升高，夜間交通事故造成人員傷亡程度約為日間的七點五倍。該局呼籲駕駛人務必提高警覺，隨時注意車前狀況，確保行車安全。

高公局指出，夜間行車若出現疲勞、精神不濟等情形，將大幅降低駕駛人在突發狀況下的反應能力，增加事故發生風險。若民眾須於夜間行駛國道，務必先養足精神，行車途中如感到疲倦，應立即前往各服務區駕駛人休息室休息。各服務區休息室全天二十四小時開放，駕駛人也可選擇駛離國道短暫休憩後再上路，避免疲勞駕駛造成危險。

為提升大貨車駕駛使用休息設施意願，高公局於今年一月至三月期間推出「大貨車駕駛登記使用駕駛人休息室消費優惠活動」。大貨車駕駛只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，即可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，藉此鼓勵駕駛人多加休息，降低行車風險。

另，配合春節連假交通疏運，高公局將實施高乘載管制措施，二月十九日至二十日於西部國道北向實施，二月十八日至二十一日於國道五號北向實施，請用路人事先留意相關管制資訊配合措施，共同維護行車安全與交通順暢。