夜間行駛肇事率高7.5倍 高公局推國道駕駛休息室提神飲品優惠

夜間行駛高速公路肇事致人員傷亡程度高於日間7.5倍，交通部高速公路局提醒，勿疲勞駕駛及應注意路況，各服務區設有24小時駕駛休息室，且今年1至3月只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用，即可索取咖啡或提神飲料半價優惠券。

高公局表示，夜間行駛國道時，請務必注意車前狀態，駕駛如有疲勞、精神不濟，將導致緊急狀況時無法及時反應，如用路人必須於夜間行駛國道，務以養足精神，請至各服務區駕駛人休息室，或駛離國道短暫休憩後再出發，避免疲勞駕車、導致危險。

為提升大貨車駕駛使用駕駛人休息室意願，高公局於今年1至3月期間規畫「大貨車駕駛登記使用駕休室之消費優惠活動」，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，鼓勵大貨車駕駛多至服務區休息。

高公局提到，本次春節連假實施高乘載管制措施，2月19日至20日於西部國道北向實施；2月18日至21日於國5北向實施，請民眾多加留意並配合。

