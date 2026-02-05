夜間視線不良 行人與轎車對撞一人不治

小轎車發生車禍後相撞的老翁送醫不治。（民眾提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉永興路四日晚上七時許一段發生一起交通事故，羅東分局接獲通報後，立即派員前往現場處理，發現是自小客和行人相撞，行人在撞擊後緊急送醫，但還是不幸身亡。

經警方初步了解，係由四十六歲呂姓男子駕駛自小客車，沿永興路一段往二段方向行駛時，與正穿越道路之行人八十三歲的秦姓男子發生碰撞，造成秦男重傷，隨即送往羅東聖母醫院急救，惟經搶救後仍不幸宣告不治。警方現場實施酒測，呂姓駕駛並無酒精反應，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，附近民眾則指出，被撞男子常常會在附近撿拾回收，當天只聽到碰一聲出來一看，才發現出了車禍。

羅東分局表示，夜間行車視線不佳，駕駛人應減速慢行，隨時注意車前狀況；行人穿越道路時，務必遵守交通規則，留意左右來車，切勿貪快違規穿越，並建議穿著亮色衣物以提高辨識度。警方未來將持續加強該路段巡邏與違規取締作為，以維護用路人生命安全。