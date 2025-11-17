夜間雨彈續炸！北北基宜大雨特報 山區慎防坍方、落石

中央氣象署今（17）日晚間8點10分發布4縣市大雨特報，受東北季風影響，今晚至明（18）日基隆北海岸及大台北、宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象署提醒民眾注意瞬間大雨，山區民眾應慎防坍方、落石及溪水暴漲等災害。

中央氣象署今（17）日晚間8點10分發布4縣市大雨特報。（圖/氣象署提供）

根據氣象署發布的警特報資訊，此次大雨特報涵蓋範圍包括基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣等地區。其中，基隆市基隆北海岸、新北市基隆北海岸、新北市平地及山區、台北市平地及山區，以及宜蘭縣平地及山區等區域，都列入大雨警戒範圍。

廣告 廣告

氣象署特別提醒，東北季風帶來的降雨型態可能出現瞬間大雨情況，民眾外出時應攜帶雨具並注意安全。山區居民及遊客更應提高警覺，避免前往山區活動，以免遭遇坍方、落石等地質災害，同時要留意溪水暴漲的危險。

延伸閱讀

影/北市建國高架追撞車禍 肇事男毒駕警當場抓包

黃明志捲命案！演藝工作全遭取消 卑微喊：讓我炸雞排也可以

本周「五星逆行」！唐綺陽示警：業力引爆…隱藏秘密恐曝光