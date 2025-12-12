夜間雨彈開炸！3縣市大雨特報 警戒區域曝光

中央氣象署今（12）日晚間針對3縣市發布大雨特報。（圖／方萬民攝）

因東北季風影響，中央氣象署今（12）日晚間20時05分針對3個縣市發布大雨特報，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生機率，請民眾注意瞬間大雨。

據中央氣象署資料顯示，大雨地區包括新北市、基隆市和宜蘭縣。大雨特報指的是24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上之降雨現象。

氣象署資料也透露，大量的降雨常導致洪澇現象，為臺灣主要天然災害原因之一。

中央氣象署大雨特報地圖。（圖／中央氣象署）

