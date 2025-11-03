夜間頻做惡夢是警訊？中醫：夜間驚醒與「氣血不足肝氣鬱結」有關

【健康醫療網／記者趙正瑋報導】許多人以為「睡不好」只是單純失眠，但實際上，不少患者是因為夜間頻繁做惡夢、半夜驚醒後久久無法再入睡，導致精神疲憊、白天倦怠。中醫師林舜穀認為，這類情況不僅是睡眠問題，更涉及心神、肝氣與氣血的調和，因此治療需透過辨證論治，從安神、養血、疏肝等面向著手，達到根本調理。

惡夢頻繁心悸易驚 龍骨牡蠣安神鎮心

對於夜間惡夢頻繁、心煩易驚、伴隨心悸失眠的患者，林舜穀中醫師表示，臨床上常採用「柴胡加龍骨牡蠣湯」進行調理。此方源自《傷寒論》，以「重鎮安神」為核心，龍骨與牡蠣能鎮靜心神、安定中樞神經活動，有助減少惡夢與夜間驚醒的頻率。

柴胡則具有疏肝解鬱、調暢氣機的功效，能舒緩情緒緊繃與焦慮所引起的睡眠不安。若再配合生薑、桂枝等調和營衛的藥材，可幫助患者身心同時放鬆，改善睡眠質量。

臨床上，這類方劑常見於長期焦慮、思慮過多或情緒起伏大者，特別是入睡困難、夢多易醒者，經辨證後往往能獲得良好效果。

大腦過度興奮夜驚抽動 抑肝散可安神止痙

另一類患者，則是夜間容易出現驚嚇、夢中喊叫，甚至肢體不自主抽動或有「不寧腿」現象。林舜穀中醫師指出，這與「肝氣亢盛」或「肝風內動」相關聯，可考慮「抑肝散」調理。

抑肝散原用於治療兒童夜啼、驚悸，現代醫學研究也發現，其對大腦退化性疾病或睡眠異常患者具有穩定中樞神經的作用。方中鉤藤可清熱平肝、息風止痙，改善肢體抽動或夜間驚擾；柴胡能疏肝理氣、緩解焦躁不安；當歸與川芎則補血活血，使心神得養、睡眠更深。

這類配方適用於容易情緒激動、白天煩躁易怒、夜間驚醒或有肌肉緊繃者，能幫助大腦平衡興奮與抑制功能，減少夜驚與惡夢。

夜間抽動肢體動作太大 夢中拳腳是重要線索

林舜穀中醫師提醒，患者若懷疑自己有夜驚或惡夢問題，應將觀察重點放在夜間行為與肢體反應上。有時床伴能提供重要線索，例如：睡夢中拳打腳踢、突然驚呼、或是夜間小腿出現緊繃與爬行感、需起身走動等現象。這些都可能與「不寧腿症候群」或「肝風內動」有關。

此時，醫師在辨證時可評估是否需加入平肝息風、安神鎮驚的藥材，如鉤藤、珍珠母或合歡皮等，以減輕夜間神經性興奮、改善睡眠深度。若症狀持續或合併白天嗜睡、注意力不集中，應進一步檢查排除睡眠呼吸中止症或神經系統疾病。

素食者或礦物藥禁忌者 可選擇替代調理方案

部分患者因宗教信仰或體質關係，不願使用含礦物成分的藥材，如龍骨、牡蠣等。臨床上可改以「抑肝散」或含鉤藤、酸棗仁、合歡皮的安神方為主，也能達到穩定情緒、減少惡夢的效果。

林舜穀中醫師指出，重點不在於單一藥材，而是辨證施治的思維：若屬「肝氣鬱結、心神不寧」型，應以疏肝解鬱、寧心安神為主；若屬「氣血不足、心神失養」型，則宜養血補氣、調和營衛。適當搭配生活調整，例如避免臨睡前使用3C產品、減少咖啡因攝取、練習深呼吸或靜坐放鬆，皆能輔助藥物發揮作用。

惡夢頻繁是訊號 安神養心從根本調整

夜間惡夢不只是睡眠障礙，更是身心失衡的警訊。中醫強調「心安則眠寧」，透過辨證找出根源，無論是疏肝解鬱、養血安神或平肝息風，皆能讓患者重拾安穩睡眠。

若惡夢持續一週以上、影響白天精神或情緒，林舜穀中醫師建議盡快尋求醫師專業診治，配合生活作息調整與放鬆訓練。從安神、養心、調氣入手，不僅能改善惡夢與夜驚，也有助於情緒穩定與整體睡眠品質的恢復。

