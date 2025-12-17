圖／李宛澍

「我每天能做的，就是等癲癇發生。」

哲躺在病床上，藍白相間的病袍，頭上貼滿電片，電線紛紛連結到他身旁的腰包，裡頭裝著儀器。牆上有臺攝影機盯著他，他如果離開監視太久，護理師便會進來關切。

唯有癲癇發作，才能讓電腦抓到足夠資料，判斷病根源於腦內何處。說來奇妙，他總是在街上突然發作，身體扭成詭異的形狀，往一旁傾斜，我必須趕緊扶住，等了一會又回復正常。但此刻他需要癲癇時，身體反而正常運作。他的身體本來精瘦，能跑能跳，卻在此時由不得自己。

隔著病床鐵欄杆看向他，我回想起幾年前，他還是健康的樣子。

那時我們都只是大學，十九歲的大一新生，剛申請教育學程，約好一起當老師。但隨後都被捲進疫情中。沒有教室、也沒有典禮，默默地從學校畢業。三級警戒期間，足足數月沒有出門。但我們忍不住寂寞，偷偷跨上機車，飛去北海岸，穿著畢業袍，吹著太平洋的風，彷彿人間全然不存在疾病。

大學期間，我們常常追逐彼此的尾燈。從淺水灣看海吹風，晚上再騎上擎天岡。沐浴星辰、翻山倒海的旅行。大部分時間裡卻是漫長等待，等待著旅程抵達，等紅燈倒數。臺北市區的紅燈，動輒九十幾秒，我們在安全帽裡加裝通訊耳機。配對前，需要按鈕十秒。此時悶在全罩帽中，相顧無言的時刻，十秒幾乎就是永遠。但在某個瞬間，哲的聲音就會灌進來，穩定輸入著。有了耳機，每晚的騎乘不再是單飛，我們一前一後，互為彼此僚機。整晚，追逐著彼此聲音和背影，盪過下一個紅綠燈，直到夜盡天明。

我們曾想測試耳機可以連線多遠，那天我們配對之後，一邊說話，同時背道而馳，一開始還清晰，隨後對方的聲音漸漸模糊，變成沒有意義的雜訊，最後斷聯，過程不到一公里。說到底，駕駛終究是一個人的事。

那些追逐光影的夜晚中，哲確認了一件事，飛行果真是他的宿命，而騎車是最像飛行的交通工具，油門催下，風擦過衣襟跟脅下，衣襬因風而起，像極了神話中憑虛御風的神人。

哲之所以嚮往飛行，是因為他高中看了《捍衛戰士》，也想學獨行俠，駕著經國號，捍衛領空。報考空軍前，他去三軍醫院體檢，量出身高一米五八。醫生盯著螢幕，告訴他：「你這身高，連當兵都不用。」就一句話，哲被踢出飛行編隊。拿著資料離開隊伍，他聽見身後，未來飛官們訕笑。

我問哲，如果真成為飛行員，每次坐上戰機，都可能是最後一次出任務，他不怕嗎？

「我有想過，所以單飛那天，我會把遺囑寫好，飛向天空。如果墜落，那就墜落吧，我寧願死在駕駛座，也不要像外公躺在床上八年。」

我想起前幾年失事的飛官，在臺北的上空擦撞後，為了避開民宅而放棄彈射，最後化為火光。我不禁也想，哲如果當上飛官，也許有天也會成為燃燒的英雄。

「你記得聖修伯里嗎？」他說：「《小王子》的作者，他也死在戰機上。『飛行是被詛咒的夢』就是他說的。」哲接著說，那時飛行等於玩命，每三次出航會故障一次。儀器失效了要改用肉眼觀測，聖修伯里寫過一本《夜間飛行》。書裡的飛行員最後消失在凌晨的航線中。但奇妙的是，作者四十四歲時也在一次偵察任務中消失。

好奇怪，他彷彿已經預知了死亡。我感嘆道。

「但飛行的本質是逆風，尤其夜間飛行，更是和上天相鬥。也許飛行員都知道，職業的盡頭不是退休，就是墜落吧。」

我問他，當不了飛官，現在來讀大學。會不會遺憾？

「不會，教育也是我的夢想。」

畢業後，我們前往不同學校實習，半年後抱著教師證，開始巡航似地到處考教師甄試，從臺北考到臺南，再從臺南到臺中，最後再回到臺北，接受一場場測驗跟估價，最後被沖刷擱淺在岸邊。某日裡，哲做了伸懶腰的動作，像是伸手抓東西，隨後身體扭成詭異的形狀，定格幾秒，接著直挺挺倒下。當他再次醒來，已經躺在醫院裡。醫生來到病床邊，告訴他病因是大腦不正常放電，俗稱癲癇。

那時起，哲被捲進暴風圈，獨自承受亂流湧動。

住院觀察時，他為了餵給儀器足夠資料，必須觸發癲癇，故意觀看聲光刺激特別強的影片。誰知，他沒發作，身旁病友一起看完，卻發作得厲害。諷刺的是，身旁病友住了幾天，診斷結果卻是心因性癲癇。因為太相信自己有癲癇，導致真的出現症狀了。

哲說到這裡，閉上眼睛深呼吸。如果這是一場夢，醫生告訴他一切都是假的。多好。他當年說，如果能死在飛機上，也強過在床上等死。但沒料到，這一天並不遙遠。

「是不是有些夢想，一開始就被詛咒了？」病床上的他幽幽地說：「我一直思考，放棄飛行後，他還能把自己交給什麼？如果是教育，它能不能帶給我飛行般的快樂？但現實告訴我，我沒有那個命飛行，也沒有健康的身體站上講臺。」

此時，他伸手穿過病床的鐵柱，握著我的手。

「我該放棄了，我的身體沒辦法再到處考試，但你還可以。要看你了，幹，真的要看你了。」他的手越抓越緊，激烈搖晃。

我瞥見他在密麻電線下閃出的淚光，別過頭不忍再看。窗外凝結成一片水露，幾顆水珠碰在一起，越聚越重，順勢滑落，在霧面窗上留下長痕。天空已悄悄入夜，隔著窗戶看出去，街道被條條水痕撕裂。有處高樓仍兀自亮著，近處一片鐵皮屋頂則灰頭土臉，整個盆地明暗得很不均勻。

黑夜，真的對眾生平等嗎？

出院以後，哲因為不時發作，無法承受走南闖北地考試，只好放棄教職。他笑稱，癲癇還真是少爺病，什麼都做不了。掙扎一陣子，最後報名函授課程，準備司法官考試。我去到他住處，本來書櫃上多是文史哲專書，現在通通被往內推，讓位給南陽街某補習班的《法學緒論》、《刑法總則》。桌上擺著大大小小的白色藥罐。我拿起一瓶，上頭寫著「帝拔癲」。

「我最近換藥了，以前藥效太強，吃下去腦袋會變鈍。我請醫生換個新藥，但藥效比較淺，有時壓不住病，偶爾會發作。」我正要開口，他接著說：「不過還好啦，我現在都待在家，發作了頂多躺下去睡一下。」

這段期間，我們依然騎車，但不再上山下海。依照他的身體狀況，根本不該跨上機車，可是機車是他僅存的飛行姿態。我騎在後方照應著他，看見前方一五八的身形，在隆隆車潮中顯得更加渺小，有時停紅燈，身形會突然扭曲，伸手往前想抓住什麼，但隨即又恢復正常。發作總在一瞬間，問他會不會擔心騎車時發作。他說最近找到了抑制發作的方法，就是打自己巴掌，可以在即將發作前壓抑下去。我擔心這樣會不會傷到耳膜呢？他笑說已經打出一套心得，不會傷及聽力。

過了一年，哲司法官考試落榜。但他很快振作起來：「反正第一年嘛，就當練練筆。」他改讀特考後，時常和我聊法規法條，我感覺得出來，他其實是喜歡法律的。正當我以為，哲轉換跑道後重新起飛，情況漸漸好轉時，醫院的檢查報告出來。指出病灶在大腦深處，已無法根除。

此後，哲的儀表已完全失靈，一切全憑肉眼觀測。

他停藥，甚至酗酒，醫生警告他：「如果你再喝酒就別來了。」

同年，我考上正式教職，分發到宜蘭。但我一找到機會就奔回臺北和他相聚。騎上機車，連上通訊耳機，似乎是他唯一快樂的時候，但我已很久沒聽到他的笑聲。而今總有朵烏雲定在他眉間，他被籠罩其中，使得每一天都天象惡劣，不宜飛行。

看著他扭曲、痛苦，我總感到愧歉。我的生活正在扶搖而上，十九歲的夢想，如今一件不缺。反觀哲，載不動的夢想，只能一件件拋落，最後剩下一具搖搖欲墜空機身。儀表失準，與塔臺失聯，孤身飛向暗夜，不見洲陸。

臨近學期末，我開始忙碌，較少回臺北，和哲的訊息有一搭沒一搭的回覆。按慣例，哲一日內必回訊息，但某天起卻失去消息。眼看臉書顯示他八小時前上線，變成三天前上線，再變成五天前上線。我傳給他的訊息是一則也未讀。焦慮潛伏在我心中，從文火變成熊熊火焰，我打了兩三通電話，五天過去了卻一通沒接。

可能是他閉關讀書吧。我想。

我在網上看到很不錯的飛機模型，儘管四千塊，仍咬牙買下。心想哲已經讀書那麼久，收到這架應該會很開心。等學期結束，我要馬上抱著模型去淡水敲門，給他驚喜。

但就這麼突然，哲的引擎故障，劇烈搖晃後，終於停擺，來不及彈射，逕直墜毀在夜裡。直到第五天才被警察破門發現。

「不就是癲癇嗎？為什麼人沒了？」我收到消息當天，像一陣轟鳴，坐在辦公室，腦海盤旋著這個想法，百轉千迴，逃不出來，但仍試著保持正常，和學生、同事說話。直到當天下班，我坐上客運，穿過雪隧，回到臺北盆地。隔著車窗，看著我們追逐過的那些路段，儘管霓虹閃爍，但從車窗望去，總黯淡失色。哲說過，飛機失事後，搜救人員需要找到黑盒子，才能釐清失事原因，黑盒子也會發出蜂鳴聲方便定位。

但此刻他消失在星辰中，我想找到他，為何一聲蜂鳴也聽不見呢？

一周後，我進到他淡水住處，哲已經移到板橋安置。一推開鐵門，這間房間依然充滿生氣。手機充著電，棉被沒有摺，被胡亂掀起，蜷縮一旁。床單上面有一灘艷紅，是他迫降五天後才被人發現的痕跡。拉開窗戶，天氣明亮，風吹進來，剛好翻動了幾頁書。桌上的《刑法總則》插滿便條紙，密密麻麻筆記。旁邊是本納蘭性德詞選，他說過最喜歡「我是人間惆悵客」這句。

房間完完整整，全是他的樣子和氣味，唯一缺少的只有人。

我把文史哲專書分送給系上學弟妹。考試用書通通回收，他不用再熬夜看書了。冰箱裡的藥和酒，我一併倒掉。最後才注意到他的手機，依然插著電。讓我想起他在醫院貼滿電片的樣子。解開手機密碼連上網路、點開臉書，一周沒回覆的訊息紛紛拍打上岸，撲面而來，我頓時感覺站不住腳。

我點開和自己的對話，好幾則搞笑影片和哏圖未讀，現在想起來，都是我在焦慮時試圖探他鼻息，希望再度聯繫上哲。滑到最後，對話停在「您已錯過來電」，我沉默數秒，回傳一句：「我很好，再見！」

同時，我的手機也在口袋再次震動。

我把《漱水詞》收進包包，再將飛機模型拆封放進棺木中，一起燒去，帶他飛越黑夜，沒有詛咒，逆風順飛。

他離開後的半年，我時常望著天發呆，看著飛機自來自去，把天空割出一條白痕。飛行已經如此安全，卻不是每個人都能安全降落。也許天，本身就倒行逆施著。與天鬥爭的金屬機身，都承受不了天地摧折，何況是血肉之軀？

我按下安全帽上的耳機，一時間，突然產生能再次通訊的期待。等了十秒，依然等不到訊號，原來多時沒用，已經沒電了。迫降的小飛官，已經重新上天，在我看不見的高空捍衛著。

這下真的要看你的了。

楊鎮宇個人簡歷

1999年生，三重人，政治大學中文系、臺灣大學中文系碩士班，宜蘭高商教師。曾獲淡江五虎崗文學獎、文雨飛陽文學獎、臺南文學獎 。

喜歡在「寫字」這件事上找麻煩，鋼筆、打字機、倉頡輸入法。