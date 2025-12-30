一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡

娛樂中心／蔡佩伶報導

資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中透露得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。

比莉今（30日）在社群中哀悼曹西平，「小四，你解脫了」，她表示得知曹西平死訊後，自己哭了整晚，尤其比莉想起剛出道時期，常在錄影結束後一群人到家中吃飯的歡樂時光，感慨表示至今仍難以忘懷。

比莉還透露曹西平生前相當孝順，為了照顧生病的父親，不惜放棄演藝事業改賣可樂餅，「背著生病父親幫他洗澡、按摩、餵他吃飯」，種種孝順的行為讓比莉認為，曹西平已經做到仁至義盡了，最後，比利形容曹西平是碎碎念的外星人，希望他一路好走，「去自由飛翔」。

其實，曹西平在雙親離世後，與其他家人關係疏離，胞兄最初拒絕出面處理後事，乾兒子Jeremy因此在社群平台發文懇求家屬協助，如今「前嫂嫂」龍千玉出面聯繫到三哥曹南平，證實將曹西平後事授權給乾兒子Jeremy處理，呼籲粉絲不用擔心。

比莉得知曹西平病逝爆哭。（圖／翻攝自比莉IG）

