夜騎快速道路突故障險象環生 臺西警守護用路人安全不打烊

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】快速道路車速快、視線有限，車輛拋錨往往潛藏高度危險。雲林縣警察局臺西分局飛沙派出所日前晚間接獲通報，有民眾發現一名機車騎士牽車行走於臺61線快速道路，恐危及行車安全，警方隨即派員前往處理。

警方抵達臺61線南下237.5公里處時，發現一輛黃牌重型機車停放於路肩，駕駛神情焦急。經詢問得知，該名男子從北部南下途中，車輛突然發生機械故障，無法發動，因地處快速道路且夜間車流頻繁，讓他相當不安，只能冒險牽車等待協助。

廣告 廣告

員警立即展開應變作業，在後方設置警戒並指揮車流減速、改道通行，同時協助將故障車輛移至安全地點，避免影響行車動線。隨後警方主動聯繫拖吊車到場，順利將機車拖離現場，成功排除道路危險因子。

駕駛對警方迅速且周到的協助頻頻道謝，表示若非警方即時到場，後果不堪設想。臺西分局指出，快速道路發生故障時切勿慌張，第一時間應確保自身安全並通報警方，由專業人員到場處理。

臺西分局也再次呼籲用路人，出遠門前應落實車輛安全檢查，行駛中若遇突發狀況，務必遵守安全處置原則，避免因一時疏忽造成交通事故，警方將持續守護用路安全，讓民眾安心出行、平安返家。（照片／臺西分局提供）