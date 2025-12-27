夜騎飆破90挨罰不服 台南男辯「只是去海邊」遭法院打臉

南市李姓男子凌晨在安平區安港路段騎機車競速、時速飆破90公里，遭警方舉發並裁罰3萬元、吊銷駕照。（圖／示意圖，photoAC）

台南市李姓男子2024年6月20日凌晨0時42分許，騎乘機車行經安平區安港路段時，與他人並行高速行駛，速度飆破時速90公里以上，警方認定其行為已構成「二輛以上汽車共同在道路上競駛」，依法逕行舉發，裁處罰鍰新台幣3萬元、吊銷駕駛執照，並命其參加道路交通安全講習及吊扣汽車牌照6個月。李男不服氣提起行政訴訟，強調沒有測速記錄且並非競速,認為裁決違法，但法官認為是主觀見解，駁回告訴。

李男主張，當時只是騎車前往海邊，行駛距離僅約350公尺，且警方未提出實際測速紀錄，認為並非競速行為，認為裁決違法，因此提起行政訴訟請求撤銷處分。

不過，法院審理後認為，綜合員警舉發資料及相關事證，可認定李男在速限僅50公里的道路上，與他車並行高速行駛，速度遠超一般合理範圍，已達危險駕駛程度，符合道路競駛構成要件，並不以須有測速器數據為限。

法官指出，李男主張之理由僅屬個人主觀見解，無法動搖原處分之合法性，且裁罰內容已依法量處，並無裁量過當情形。法官強調，李男有「二輛以上汽車共同在道路上競駛」違規事實明確，駁回其訴請，原處分維持，另須負擔裁判費300元。

