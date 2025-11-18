「夜鷹計畫」推手羅唯仁傳帶走先進製程機密 台積電未回應

台北市 / 綜合報導

台積電的老臣，也是夜鷹計畫的推手，前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，今年7月底退休，卻傳出他在退休前，動用高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料。不過對於相關傳言，台積電尚未做出回應。

台積電前資深副總羅唯仁(2025.09)說：「AI的興起和運用，呈現出巨大的機會，來增進台灣百工百業，競爭和新創的商機。」

在鏡頭前侃侃而談，產業未來的發展與榮景，他是前台積電資深副總羅唯仁，今年7月底退休，正當大家都以為，他要開始退休生活，羅唯仁卻傳出前往競爭對手，「英特爾」掌管研發大計，甚至疑似在退休前，動用本身高階主管職權，要求下屬簡報並影印大批，相關機密資料帶走。

資深產業顧問陳子昂(10.28)說：「從7奈米、5奈米、3奈米，到現在的2奈米，那羅唯仁副總在台積電又待了21年。」羅唯仁今年75歲，曾經在英特爾擔任，先進技術發展協理暨CTM廠長，2004年加入台積電，擔任營運組織二副總經理，並在2006年至2009年擔任研發副總，升任先進技術事業，和營運組織製造技術副總。

回顧台積店當年推進10奈米製程面臨極大壓力，他提出「夜鷹計畫」，打造結合「日鷹」與「夜鷹」，24小時運作的先進製程研發中心，並與設備商組成全天候應變小組，聯手開發新設備順利量產10奈米，這位戰功彪炳的老臣，對於研發與生產秘訣相當熟悉，要是真的帶走2奈米A16、A14奈米，等最先進製程技術，這對英特爾正積極推動晶圓代工業務，無疑是一大幫助。

資深產業顧問陳子昂(10.28)說：「以他過去的經驗，正好能夠補INTEL過去失敗，或者補INTEL過去的不足。」

據了解台積電通常會跟，退休或離職主管簽競業禁止合約，限定18個月內不得到競爭同業工作，但羅唯仁傳出並沒有簽下這份合約，是否會對台積電造成衝擊，甚至影響台灣半導體業，甚至上升到國安層級，都引起業界熱議，但目前對於整起事件以及是否對羅唯仁提告，台積電都尚未對外回應。

