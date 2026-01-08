「一夜10次日郎」瞞婚 激戰小三200次不避孕！下場慘了

日本一名女子遇到瞞婚渣男，遭對方欺騙感情與身體，交往5個多月期間就發生200多次不避孕的性行為。（示意圖，非當事人／pexels）





日本一名女子遇到瞞婚渣男，遭對方欺騙感情與身體，交往5個多月期間就發生200多次不避孕的性行為，甚至曾經「一夜10次」，導致女方私密處流血，最後還染上性病，已婚事實曝光後，女方憤而提告男子，法院判其勝訴，男方需賠償女子150萬日圓（新台幣30萬元）。

據《集英社》報導，整起事件需回溯至2023年，當時女子相田（化名）透過「以未婚者為對象」的交友軟體，認識了一名30多歲男子近藤（化名）。近藤已婚且育有2名子女，卻對相田謊稱自己單身、沒女友。2人從2023年5月交往到10月，直到10月12日近藤被妻子發現婚外情，突然與相田斷了聯繫，震驚的相田委託徵信社調查後，才發現近藤是有家室的人。

相田指出，她在交友軟體上強調自己拒絕與非單身者往來，認識近藤後，也不斷向他確認身分，但近藤都說自己是單身而積極追求她，還能花2小時通車到她家，只為了與她見面，且不管平日、假日都非常積極回覆訊息，甚至曾對她說一起到老、買房同住等話語，因此從來沒有懷疑過近藤竟是已婚者，「如果一開始就知道他已婚，根本不會跟他見面。」

如今回想起與近藤交往期間的種種，都令相田作嘔。相田透露，在得知近藤有妻子後，最令她感到噁心的是近藤「異常強烈的性慾」，他口口聲聲說「會負責」，在交往期間共與她發生了200多次的性行為，且都沒有做安全防護措施，因此傳染性病給她，某個晚上甚至要求「超過10次」，造成她私密處出血，更不可思議的是，近藤連在遠端上班都能玩弄自己的生殖器，傳送不雅影片給她。

相田認為，這段關係造成她身心很大的傷害，曾經透過律師想與近藤私下和解，但對方不僅未道歉，還只願提出20萬日圓（約新台幣40萬元）的和解金，讓相田憤而告上法院。去年12月8日判決出爐，東京地方法院認定，近藤「刻意隱瞞自己已婚的事實，構成對貞操權的侵害」，命其賠償約150萬日圓，相田則認為，這樣的處罰實在是太輕了。

