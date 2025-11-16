《夠愛2.0》官司敗訴！謝和弦辦簽唱會 談黃明志、粿王事件

謝和弦日前因《夠愛2.0》著作權糾紛官司敗訴，需賠償39萬元，但他並未因此受影響，於16日下午舉辦久違的簽唱會，吸引眾多歌迷到場支持。活動中，謝和弦不僅演唱多首經典歌曲，還分享了對近期社會事件的看法，包括黃明志案件及「粿王事件」。他透露已為范姜彥豐寫好一首名為《我們說好的》的歌曲，並發出合作邀約，顯示其對時事的關注與創作靈感的即時反應。

謝和弦久違舉辦簽唱會。（圖／TVBS）

謝和弦在簽唱會上帶領歌迷一同欣賞《夠愛》的抒情改編版，現場尖叫聲不斷。提到先前因《夠愛2.0》與作曲人陳德修的著作權糾紛，謝和弦表示尊重法院判決，解釋道當初登記時曲就是陳德修創作，詞則是他所寫，因此對最高法院判決結果沒有異議。他透露已將39萬元賠償金交至法院，等待對方領取。

廣告 廣告

談及黃明志近期面臨的困境，謝和弦表示關心之情，回憶黃明志曾在他人生低潮時伸出援手，現在輪到對方面臨困難，他祈求黃明志能平安順利度過難關。謝和弦表示，在調查結果出爐前，他不便多做評論。

謝和弦透露邀請范姜彥豐合作。（圖／TVBS）

對於引起廣泛討論的「粿王事件」，謝和弦透露自己曾在社群媒體上留言鼓勵范姜彥豐，稱讚他「唱歌超好聽」，「真的比王子好聽」。他更進一步表示已經為范姜量身打造了一首新歌《我們說好的》，定位為「工具人」角色的悲傷歌曲，並已發出合作邀約，正在等待回應。在採訪中，謝和弦還即興演唱了這首新創作，展現了他對社會事件的關注與創作的敏銳度。

更多 TVBS 報導

《夠愛2.0》侵權 謝和弦判賠 帶40萬現金提存

騎車摔斷3根骨頭！正妹女星1年後又開刀 曝近況：反覆感染過敏

胡釋安認了提供粿粿住處！3點聲明曝光 胡瓜傻眼回應

王子「遭爆分手粿粿」各自療傷近況曝光 不倫戀重創形象事業愛情兩頭空

