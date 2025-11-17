夠用就好！拿到普發1萬元 單親媽轉手捐彰化家扶

彰化縣單親媽林巧蓁剛拿到普發1萬元，馬上就捐給彰化家扶中心，感謝當年在她家暴離婚最無助的時光，讓她與小孩渡過難關。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉公所服務台總機小姐林巧蓁，才剛拿到普發1萬元，馬上就捐給彰化家扶中心。她表示，因為家暴離婚，1個人獨力撫養2個小孩，最辛苦的時候還好有家扶幫忙，讓小孩完成學業；如今孩子都大了，她認為自己「夠用就好」，決定把1萬元捐出來，讓更多家扶兒都能夠好好長大。

林巧蓁說，她從小因病罹患小兒麻痺，原本與前夫一起做資源回收，但前夫只要喝了酒就會摔東西打人，只要看到天快黑了前夫還沒回家，就知道又去喝酒了；為了避免前夫打她又打小孩，就趕快打包、帶著小孩跑回娘家避難，還好娘家很近，她騎電動車，小孩用走的跟在後面，等到隔天一早再回家拿書包去上學。

廣告 廣告

林巧蓁表示，這樣被拳打腳踢的日子，連娘家也看不下去，支持她提告離婚，終於結束家暴的婚姻生活。但她1人帶著2個小孩，光靠鄉公所薪水實在很艱辛，還好2個小孩都受到家扶的照顧，可以完成學業，最開心的是家扶舉辦出遊活動，一家3口才能夠出去玩。

當林巧蓁領到普發1萬元時，心中念頭就是要「捐出來」，馬上就想到彰化家扶中心，因為她終於有能力可以回饋了。她說，她已經當阿嬤，兒女都有工作，秀水鄉長林英嘉也很照顧老員工，她的生活「夠用就好」，希望這1萬元能夠幫助需要幫助的家扶兒，都能快樂平安成長。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

林巧蓁把普發1萬元捐給彰化家扶中心，家扶送上感謝狀。(記者劉曉欣攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

LTN投票箱》領錢囉！普發1萬元你打算怎麼用？

認了有疏失！彰化4萬顆芬普尼蛋外流 縣府坦承「移動管制」未完備

溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂

台中捷運紫線擬採高架 規劃銜接綠線「成環狀」一車到底

