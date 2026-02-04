夠麻吉 2025 年第四季營收年增 46% 數位轉型效益發酵，營運表現顯著回升

強勢推動「數位轉型」、「品牌轉型」，打造綜效雙轉型 大健康佈局導入，吃喝玩樂 + 健康解決方案一站購足

記者 陳聖偉 / 報導

Gomaji (8472) 公告之2025 年第四季營運成果，單季營收較2024年同期成長約 46%，累計2025全年營收自結4.78億元，年增42%，係自2020年疫情以來，創近5年來新高紀錄。顯示在數位轉型與平台營運優化成果下已開始反映於實際營收表現，且營運效率的提升與策略調整帶動下，公司整體的營運表現亦明顯成長。

Gomaji 數位轉型效益發酵，營運表現顯著回升。圖/Gomaji提供

「這絕對不是靠運氣，一路以來我們走得並不輕鬆」，Gomaji策略長吳鎧圳表示：2024年中毅然決定導入AI數據分析應用，逐步深化會員行為洞察，目前平台累積超過600萬名會員，針對消費者行為貼標，透過精準行銷及分眾經營，帶動平均客單價年增近13%、每人消費金額亦持續提升，相關成效已逐步反映在營運效率與成本結構改善上。Gomaji總經理施凱文指出：「透過數據了解消費者，我們以不同渠道搭配精準訊息推播，逐步活化近沉睡的會員，更帶動特定品類類別消費人數顯著成長，包括鐵板燒、素蔬食、SPA、越式洗髮、休息…等，成為推動平台整體成長的重要動能。」

對會員的瞭解，更逐步落實到選品，分群分眾拆解消費者喜好，從美食餐廳：莫凡彼Mövenpick、原素食府、21世紀烤雞; 旅遊住宿：日月潭島宇居酒店、嘉義耐斯王子大飯店、礁溪White House白宮渡假勝地; 美容舒壓：SDOREE斯朵利、Lin美髮沙龍、皇家東方泰…等，各類商品都持續優化選品策略，以分群分眾方式回應消費者需求，成功帶動平台整體商品組合表現。

Gomaji 夠麻吉大健康佈局導入，吃喝玩樂 + 健康解決方案一站購足。圖/Gomaji提供

Gomaji 自 2025 年起亦加速佈局健康與保健相關領域，除與澳洲跨境電商Ozways合作，讓消費者在逛吃喝玩樂的同時，也能用具競爭力的價格，買到喜歡的澳洲商品。此外，同步擴充平台「健康商城」品類，涵蓋健康食品、保健品與日常用品，作為第二成長曲線的重要佈局。

Gomaji加速佈局健康保健領域，擴充平台「健康商城」品類，作為二曲線成長重要佈局。圖/Gomaji提供

大健康領域的版圖，從與Hunter’s Dream、Nature’s Care 等品牌合作，更有新代理的Healthy Care，25年底引進「超級 Omega-3 95% 迷你魚油膠囊」，上市兩個月即斷貨，直至26年再度補貨上架。Gomaji執行長陳素珍表示：「我們期待的是綜效。未來將持續深化數位轉型成果，並結合長期佈局的品牌策略，期望在既有核心業務穩健發展下，逐步放大第二成長曲線效益。」