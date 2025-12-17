夢中又坐校長位／馮尚玉

馮尚玉

在家賦閑已有十餘年了，走進學校的夢還是做過不少，唯獨這做校長的夢，還是頭一回。

夢中的境，好像是從很遠的地方到了一個新的地方，然後是被認命為校長的，自己有點不情願，但也沒辦法。忽然間有人在一塊小黑板上寫了“今天下午不上課”的通知，掛在牆上，覺得不對，才是年末最後一天。便去找那個亂寫“通知”的老師並批評了他，然後組織師生進教室，還說“今天的課必須堅持到底，明天開始放2026年元旦的假，三天。住校的學生和老師，三號下午必須到校。”

學生和老師都進了教室，我卻到一個玩牌的場合，那裏正在玩著，等候的過程中，他們換了人，場子也就散了。於是，我又向學校走去。不小心，路上跌了一跤，左褲腿被污泥浸染，到學校門口，有學生坐在樹杈上看書，我說“你讀出聲來。”逕自走進校園，院內一片靜寂。突然，有電話打了過來，聲音非常熟悉，卻記不起是誰了？問他的時候，沒說他是誰，只說他已在一家信用社任職，手機聲音越來越小，對方的話，一句也沒能聽清，準備給他撥過去時，發現他的號碼中有個“菲”字，怎也撥不出來。有人進屋，問他“手機聲音太小，你給我調一下。”他從手機上抽出了一個東西，說是“聲音從底下傳來，就大了。”

十數年過去，星星捏捏的職業行為，仍舊在夢中不斷的演繹。

當年離開老家，奔赴高原，是為了躲避學區長的認命，而在那戈壁城中還是做了那麼三四年的校長，此後便就一概拒絕，只是在教書、鑽研的老本行上孜孜以求，努力奮鬥，雖沒有取得多大成效，但業餘愛好還是有了長足的進步。

人，無論幹什麼，首要的就是要認清現實，認清自己，知道自己該幹什麼最適合。那時，我之所以逃避學區長的認命以及後來的拒絕，是知道自己不適合做那些繁冗的行政工作的，具體的業務工作是最適合也最能發揮我的專長的。