《夢中的婚禮》他彈的！「鋼琴王子」來竹北「封街演奏」 索票方式曝光

記者羅欣怡／新竹報導

理查．克萊德門台灣第三站，將蒞臨竹北。（圖／竹北市公所提供）

城市慶典音樂舞台再＋1。繼去年邀請國際級音樂家小野麗莎，為竹北帶來浪漫的Bossa Nova之夜後，今（7日）竹北市長鄭朝方親自揭曉答案，宣布「世界上最成功的法國鋼琴家」理查．克萊德門（Richard Clayderman）即將登上竹北舞台，再度印證「竹北超越竹北」的不思議。

為了營造神秘感，市長鄭朝方率先登台，以大師的經典樂曲《夢中的婚禮》作為暗示。熟悉的旋律一響起，全場驚呼，氣氛瞬間沸騰。當鄭市長正式宣布，理查．克萊德門將於11月30日蒞臨竹北，帶來90分鐘的音樂饗宴時，全場掌聲隨即掀起高潮。大家仍意猶未盡，鄭市長又與成功國中琴藝卓越的朱品叡同學攜手，以四手聯彈《水邊的阿蒂麗娜》為驚喜壓軸，現場瀰漫著浪漫又動人的氛圍。

理查．克萊德門鋼琴演奏，竹北場將以索票方式入場。（圖／竹北市公所提供）

鋼琴巨擘理查．克萊德門，以融合古典技巧與流行旋律的演奏風格聞名於世，作品跨越語言、文化與世代，成為全球共同的溫柔記憶。這場名為「一城盛世・高光時刻 理查．克萊德門 城市慶典・經典永恆音樂會」的演出，為他出道50週年亞洲巡迴台灣第三站，同時也是近年唯一的戶外演奏。活動將於縣政六路封街登場，延續前一日「2025竹北音樂故事」的熱度，讓細膩琴聲在竹北的星光下流動，讓城市與旋律一同呼吸。

市長鄭朝方興奮的表示，這場演出象徵竹北藝文能量的全面躍升，城市正邁向國際文化之都的高度。從11月8日的「城中城 歌中歌」三天后演唱會、11月29日的「2025竹北音樂故事」，到11月30日壓軸登場的理查．克萊德門音樂會，可以說是高潮一波接著一波。他進一步指出，本次更首度開放竹北市高中以下學生報名，只要上傳演奏指定曲目的影片並通過評選，就有機會登上舞台，與理查．克萊德門同台演出，成為一生難忘的榮耀時刻。此外，活動前一日，即11月29日也將有市長親領竹北孩子演出特別曲目向理查．克萊德門致敬並表感謝之意。

鄭朝方誠摯邀請市民一同參與這場屬於竹北的國際級音樂盛宴，讓音樂點亮生活，在每一個音符中看見浪漫與美好，也看見「唯有竹北能超越竹北」。活動採「預約索票」方式，詳細活動資訊、參與演出方式與索票流程將於竹北市公所官網、臉書，以及鄭朝方臉書公告。

