馮尚玉

夢，只有目標，沒有方向

走的似乎悠長

還是沒到預定的地方

返回再走又

突兀的醒夢

再夢時，照樣如此

那個目標就在眼前

還要繞很長的路

才能抵達

因為年齡的緣故

夢裏的路

與我開起玩笑

捉迷藏