《夢中遇見你》首映 秀客家青春元素

《夢中遇見你》十九日首映，新北市客家局局長劉冠吟與黎明技術學院所有工作夥伴合影。（新北市客家局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

由新北市政府客家事務局補助，黎明技術學院跨系合作打造的原創音樂劇情短片《夢中遇見你》十九日在國家電影及視聽文化中心盛大首映。透過影像敘事、音樂創作與客家文化融合，本次首映不僅展現學生在影視技術與表演藝術上的成果，更象徵客家文化以全新形式走進現代青年生活。

《夢中遇見你》由影視傳播系吳家綿老師執導，結合影視傳播、戲劇、表演藝術等系所專長，以「夢境與現實交錯」作為敘事結構，講述一名陷入創作低潮的編劇，在夢中與自己筆下的角色相遇，隨後又在現實中遇到與角色極為相似的男子，在虛幻與真實之間找回創作靈感及熱情。作品風格唯美、節奏清新，貼近青年觀眾，也展現學生們跨領域創作的能量。

值得一提的是，本片三首插曲《十字路口》、《茫茫人海》、《如果你走開》皆為導演吳老師原創，音樂成為推動劇情的重要敘事橋梁，為黎明技術學院首部以「音樂」作為核心語言的原創影像作品。演員表現備受肯定，其中女主角梁瑀芠因具客家背景，為角色重新學習客語，為作品注入更深文化情感。

新北市客家事務局局長劉冠吟表示，客家文化補助計畫的核心價值，不只希望學生「了解客家文化」，而是讓文化在下一代找到新的語言及生命力。

拍攝地選在新北市客家文化園區與明志書院，從語言、服飾到場景皆融入客家元素，讓文化自然融入角色的生命與故事的節奏，呈現青年世代對文化的多元想像。