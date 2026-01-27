夢之旅 2026圓夢起飛 香港身心障礙學童首跨海遊台南

跨越海峽、連結兩地愛心的「夢之旅 2026」，於1月24日至26日在台南展開一段充滿勇氣與感動的生命旅程。由夢天使義工團發起的年度圓夢行動，今年帶領38位來自香港基層家庭的身心障礙學童，與家屬、醫護團隊與義工共170人同行，首度搭乘同一班飛機來台，其中34位學童更是人生第一次搭機，實現跨國旅行的夢想。

夢天使義工團分享，對許多孩子而言，「坐飛機、出國旅遊」原本遙不可及，但在團隊與社會各界支持下，孩子們勇敢踏出第一步，親身走進另一座城市，感受世界的寬廣。旅程中，學童們走訪走馬瀨農場、頑皮世界與十鼓文創園區，體驗互動活動、文化藝術與自然生態，在歡笑中建立自信，也留下難忘回憶。

廣告 廣告

圖說：夢天使學童在走馬瀨農場與動物互動，建立自信，感受平等與尊重的力量。(圖片來源/夢天使提供) 台南觀旅局局長林國華表示，「夢之旅 2026」不只是一趟單純的旅遊體驗，更是一次對台南無障礙觀光環境的實際檢視。市府團隊將持續輔導旅宿與觀光相關業者，從動線規劃、服務流程到人員友善應對，全面提升無障礙旅遊品質，讓身心障礙朋友與陪同家屬都能在台南玩得安心、玩得開心。友善城市不只是硬體建設，更重要的是尊重、理解與陪伴，看到孩子們在旅程中自在展露笑容，就是推動無障礙觀光最珍貴的回饋。林國華同時透露，未來也期待邀請此次同行的周家怡等藝人，共同拍攝台南無障礙旅遊宣傳短片，透過影像記錄真實感動，讓更多人看見台南作為友善城市的溫度與行動力。

圖說：夢天使義工團主席霍偉堯（左二）率領夢天使團隊，與藝人活動大使一同致贈感謝狀予台南市觀旅局局長林國華（中），感謝市府對無障礙旅遊與圓夢行動的支持(圖片來源/記者林薇安攝)

夢天使義工團主席霍偉堯表示，「夢之旅」的使命，是為身心障礙家庭實現夢想，陪伴孩子看見更寬廣的世界。今年在國泰航空與台港企業、志工團隊攜手支持下，全團首次同機出發，對首次搭機的孩子而言意義非凡，也象徵社會對共融與無障礙理念的實際行動。

他強調，「夢之旅」不僅是一趟旅程，更是一場生命教育，讓孩子們在旅途中學習勇敢、尊重與彼此陪伴，也讓社會看見身心障礙者的潛能與夢想。未來夢天使義工團將持續推動跨境圓夢行動，陪伴更多孩子勇敢追夢、走向世界。

更多品觀點報導

新化年貨、虎頭埤、奇美博物館一次滿足

旅遊神技曝光！他「1習慣」邊玩邊丟 網掀2派論戰

