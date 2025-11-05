夢到另一半跟別人亂來 粿粿嚇壞搖醒范姜彥豐！結局好諷刺

人妻粿粿出軌王子（右圖），在演藝圈引起軒然大波。（翻攝粿粿IG）

人妻粿粿出軌王子邱勝翊風波未停，過往2人毫不遮掩的在社群上偷放閃，粿粿毫無邊界感的肢體動作也被挖出惹來一陣罵聲。現在她又被挖出，過去曾透露自己做了預知夢，夢到另一半跟別人亂來害她疑神疑鬼，沒想到最後出軌的卻是她自己，格外諷刺。

粿粿今年2月上節目《女王大人》大談一段夢境，她表示當時自己夢到「另一半跟誰亂來」，夢裡特別誇張，什麼情況都會遇到，讓主持人曾國城笑虧「你那是春夢」。

不過粿粿強調「不是」，接著詳細描繪當初的夢境，表示夢到另一半跟別人（自己認識的人）出去、結果被自己抓到，或是自己在逛街時，另一半和別人也在逛街。

粿粿透露自己夢到另一半出軌。（翻攝YT「緯來綜合台」）

粿粿透露，起床後自己心情就很鬱悶，有點心有餘悸，甚至疑神疑鬼，想說難道另一半有做這件事情，想要偷翻手機確認等。後來她想說先不問，但想起看過某篇文章，文中提到通常夢醒後會知道有做夢，但不記得夢的內容，「啊如果你記的很清楚的話，它可能就是預知夢」。

另一半出軌夢太真實 粿粿疑心病超重！衝餐廳確認

粿粿說，自己過了2、3天都還記得很清楚夢境，例如在哪個餐廳看到他們，因此又開始疑神疑鬼，開始放大各種行為，如男友用手機就想說他在跟誰傳簡訊，或是男友出們要去哪，甚至自己還真的跑到夢到的餐廳附近徘徊想要確認看看，「因為那個夢太真實了」。

范姜彥也曾是粿粿「出軌夢」的主角。（翻攝粿粿IG）

原以為她指的另一半是范姜彥豐，不過粿粿表示那個夢是前男友。但後來粿粿加碼透露，她也曾夢過「現在的老公」跟別人怎樣，自己一起來就把老公搖醒，讓主持人也直呼她疑心病太重。

