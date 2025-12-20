夢到被狗追！5旬男摔下床瘀青 醫見5症狀不單純：恐巴金森早期

【健康醫療網／記者林則澄報導】一名50多歲男子晚上睡覺時常夢到被狗追或遭人攻擊，醒來後發現自己跌到床下，有時甚至撞到額頭或手腳瘀青，聽從鄰居建議去寺廟「收驚」後多夢情況仍未好轉，就醫才確診為睡眠障礙。衛生福利部桃園醫院神經內科邱詡懷醫師指出，男子還有情緒不穩、嗅覺減退、慢性便秘等情況，因此研判睡眠障礙可能是巴金森氏症的早期警訊。

夢到被攻擊竟真受傷 寺廟收驚沒用

邱詡懷醫師表示，這名住在桃園市中壢區的男子，最近幾個月晚上睡著後，常會夢到被狗追或遭人攻擊，醒來後發現已跌到床下，除了手腳瘀青，有時甚至撞到額頭，但完全不記得是自己怎麼從床舖跌到地上，雖曾聽從鄰居建議前往寺廟收驚，但症狀非但沒有改善，反而發作越來越頻繁。

大腦保護機制失靈 睡眠障礙惹禍

不過，男子並非精神出問題，也不是夢遊症，而是罹患一種被稱為快速動眼期睡眠行為障礙（REM sleep behavior disorder, RBD）的異睡症。正常情況下，睡眠周期分為非快速動眼期（NREM）和快速動眼期（REM），邱詡懷醫師解釋，人在睡夢中大腦會暫時抑制身體肌肉活動，避免夢境的動作影響肢體行為，但快速動眼期睡眠行為障礙會讓這個保護機制失效，導致夢中的動作真實呈現在肢體上，因此患者在睡夢時可能出現拳打腳踢，甚至跌下床受傷。

睡眠障礙 合併4症狀恐巴金森氏症警訊

「快速動眼期睡眠行為障礙，常不是單一疾病，而是巴金森氏症等神經退化性疾病，在『手抖或動作變慢出現前』就可能出現的重要早期警訊。」男子後續的問診中，邱詡懷醫師發現，他除了快速動眼期睡眠行為障礙，還同時出現多項易被忽略的症狀，包括嗅覺減退、情緒起伏大、慢性便秘，且直系親屬（父親）有巴金森氏症病史，因此研判他的睡眠障礙，可能是巴金森氏症的早期警訊。

睡眠、嗅覺異常 比手抖、動作慢還早出現

事實上，很多人對巴金森氏症早期的印象，仍停留在手抖或行動變慢等情況，但邱詡懷醫師受訪時從臨床經驗分析，該病早期往往先影響自律神經，導致睡眠、嗅覺與情緒狀態異常，進而出現單側手抖、動作變慢或步態改變、表情變少等一系列警訊，其盛行率與年齡高度相關，整體而言，50歲以上族群的發生率明顯高於50歲以下，且隨年齡增加而上升，但有一小部分患者可能在40歲甚至更早就出現症狀，是為「年輕型巴金森氏症」，則和先天遺傳或特定體質有關。

巴金森氏症 早期辨識與追蹤很重要

邱詡懷醫師也說，不是一有相關症狀的民眾，最後都一定會發展成巴金森氏症，若能及早辨識、定期追蹤，就能提盡快準備與因應，有利於患者及家屬的後續照護。該病的治療會依症狀嚴重度、年齡與對生活影響度進行個別化規畫。初期多以藥物治療為主，目標是改善動作遲緩、僵硬與顫抖，協助患者維持日常功能，但隨著病程進展，醫師會視情況調整藥物種類與劑量。對部分藥效有限或有副作用的患者，也可進一步評估其他治療選項。

除了藥物治療，生活方面的照護同樣重要，邱詡懷醫師提到，臨床上會建議患者維持定時且規律運動與伸展，以減少肢體僵硬與跌倒風險，同時也應隨時留意吞嚥、步態與姿勢變化，必要時搭配復健訓練，家屬也可多觀察患者的情緒、睡眠與認知變化，因巴金森氏症是一種需要長期調整與陪伴的疾病，醫療團隊與家屬的合作，對延緩疾病惡化與維持患者生活品質，都有很大幫助。

資料來源：神經沒問題神經科邱詡懷醫師

