夢回全智賢？法拉利姐張婷婷曬「精緻高訂妝」美到網嚇瘋：這不是阿義，是韓劇女主角！
大家滑Threads被這張圖刷到了嗎？平常風格強烈、總是用「全台灣的人客」魔性嗓音帶給大家歡樂的法拉利姐張婷婷，稍早無預警曬出一張高質感近照，直接引爆社群集體大地震！照片中的她褪去過往高彩度的舞台打扮，換上時下最流行的高冷感微醺妝容，野生眉搭配精緻霧感眼影，不僅雙眼變得深邃迷人，那抹恰到好處的漸層玫瑰唇色，更讓整個人散發出高級的氛圍。這精緻度直接在社群開外掛，甚至驚動Meta AI在留言區認證「五官精緻度與 Jennie 氛圍感有70分像」，讓萬名網友瘋狂轉發。
這次驚人的變身全因婷婷去基隆店家體驗了煙霧唇與造型改造，對比她平時在車上素顏直播、或是在溫泉餐廳咬著門票比讚的隨性私服照，這回的「純欲天花板」風格簡直是換了個靈魂！過去常被黑粉調侃像「阿義」的她，這次用實力封鎖了酸民嘴巴，粉絲紛紛揉眼睛驚呼「這第一眼以為是千頌伊」、「拜託以後都化這個美妝出門」，直言以前的打扮用力過猛，這次終於抓到屬於她的命定風格，展現出不輸一線韓星的逆天美貌。
這種視覺反差也成功在社群掀起一波「婷婷美學」討論潮，網友甚至拿她與范瑋琪、泫雅等女星做對比，大讚這次的改編是今年度最震撼的審美範本。婷婷這次不靠搞怪、不靠迷因，單憑一張質感拉滿的側臉照就輕鬆掌握流量密碼，證明了只要精準微調妝容結構，迷因天后也能秒變時髦icon，讓人忍不住想跟著敲碗：婷婷快點開課分享妳的美妝清單！
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