夢回土銀藝文走廊 五月畫會創辦人郭東榮回顧展

▲郭東榮遺孀陳秀葉（左三）、兒子郭柏宏（左二）一同與土地銀行副總經理蔡慈瑛（右三）、土地銀行董事會主任秘書鄭瑟琴（右二）、長安分行經理陳美真（右一）、秘書處長程權勝（左一）合影。

相隔17年，五月畫會創辦人郭東榮畫作再度於土地銀行總行「館前藝文走廊」登場！土地銀行本次邀請郭東榮家屬郭柏宏提供其遺作舉辦「與臺灣土地90年～郭東榮回顧展」，展覽期間即日起至114年12月10日止，歡迎社會各界人士再次前往欣賞其大作。

郭東榮老師（1927-2022）出身嘉義農村，家境清寒，但年少時即在藝術界嶄露頭角，以其優異的創意與畫技深受臺灣藝術界泰斗廖繼春賞識，進一步成為其「雲和畫室」助教，隨後以臺師大美術系首席之姿畢業，同年獲全省學生及教員美展第一獎，亦曾拿下陳誠副總統獎、臺陽獎，另與師大校友劉國松、郭豫倫、李芳枝共同創辦「五月畫會」。

為學習歐美藝術思潮與日本學院派的扎實訓練，郭東榮老師曾赴日攻讀東京藝術大學油畫技法材料研究所、早稻田大學西洋美術史研究所雙碩士學位，旅日30多年間，接連拿下日府獎及20餘次的日府賞金爵賞，亦曾擔任日府展常務理事評審委員，在臺、日藝術界皆具備極高聲譽。從日本深造歸國後，他陸續出任東京中華學校校長、國立藝專（現為國立臺灣藝術大學）美術系主任及嘉義大學終生榮譽講座教授，以百年樹人精神向下扎根，數十年來桃李滿天下，可謂我國藝術界師範。

除了在學術界的地位，郭東榮老師一生秉持創新精神投入創作，其作品同時富含時代性與批判性，在風格表現上，雖以抽象派廣為人知，但實際上橫跨素描、具象到抽象派等不同領域，他在97年於土地銀行藝文走廊舉辦「2008郭東榮教授油畫展」時也留下名言：「繪畫不論是具象或抽象，能表現時代性和創新精神，能表達內心感受就是藝術。」隨著郭東榮老師於111年仙逝、享年96歲，更為後世留下不捨與感傷。

為緬懷郭東榮老師並傳承其藝術教育精神，土地銀行本次邀請其家屬郭柏宏共同舉辦「與臺灣土地90年～郭東榮回顧展」，自11月19日起每週一至週五上午9時至下午5時展出，將於12月10日中午12時卸展，歡迎社會各界人士再次欣賞其大作。