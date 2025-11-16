夢回《我們結婚了》！ 郭雪芙朝聖SJ演唱會：希澈歐爸超帥

郭雪芙現身SJ演唱會，支持金希澈。（圖／翻攝自臉書／大腿夫婦 -希澈 雪芙、Instagram@aohsuehfu）

南韓大勢男團Super Junior成軍20週年紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，於14至16日登上台北大巨蛋開唱，掀起廣大粉絲群熱烈歡迎。而曾與成員金希澈一同出演韓綜《我們結婚了 國際版》的台灣藝人郭雪芙，14日也現身大巨蛋替對方加油，兩人的隔空互動吸引網友關注。

自2013年播出的韓國真人實境秀《我們結婚了 國際版》找來兩對假想夫婦，進行假想的結婚生活，再將各自的文化相融合到夫妻生活中。第一季曾找台灣女星吳映潔（鬼鬼）、男團2PM成員玉澤演出演，被稱為「 鬼澤夫婦」；第二季則配對郭雪芙、金希澈，被稱作「大腿夫婦」。

廣告 廣告

如今11年過去，郭雪芙14日低調現身在Super Junior大巨蛋演唱會。演出結束後，她在Instagram貼出一張與金希澈看板合照的照片，並用韓文寫道「謝謝歐爸帶來這麼帥氣的演出，歐爸和成員們都超級帥，14日結束後一定要好好休息喔，15、16日我也會持續應援！真的很感謝，舞台非常漂亮、非常精彩！」

金希澈隨後轉發並寫下「謝謝你，雪芙啊！！」並透露郭雪芙是自己搶票去看演唱會的，演出前、後也都沒找他就離開，是個以「真・粉絲」模式觀賞演出的郭雪芙。

郭雪芙對此也回應，「這是正確的，我擔心會打擾到歐爸和成員們準備演出，所以就安靜地看完，然後悄悄地離開了。演出真的太精彩了，我非常開心。」

這隔空互動讓粉絲們在社群平台Threads上瘋狂討論，紛紛表示「真的希望他們能在後台重逢合照，以前《我們結婚了》不管是哪一對都是經典」、「希望可以看到兩人見面」、「竟然沒見面，真的太可惜了呀」、「希雪友情99」、「希雪夫婦啊」、「超感動，夢回我結」、「超感動欸，我的天啊」。

郭雪芙現身SJ演唱會，支持金希澈。（圖／翻攝自Instagram@aohsuehfu）

郭雪芙現身SJ演唱會，支持金希澈。（圖／翻攝自Instagram@aohsuehfu）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

閃兵案偵結新北檢起訴 12 人 修杰楷、陳柏霖恐關2年以上

82歲母住五星好評養老院！3天哭求兒帶她回家 現實原因曝光

是它惹禍1／保戶聽醫生花近4萬半月板軟骨癒合粉劑 薰衣草實支實付拒賠

更多熱門影音：

黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」

胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應

NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重