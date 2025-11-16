夢回《我們結婚了》！ 郭雪芙朝聖SJ演唱會：希澈歐爸超帥
南韓大勢男團Super Junior成軍20週年紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，於14至16日登上台北大巨蛋開唱，掀起廣大粉絲群熱烈歡迎。而曾與成員金希澈一同出演韓綜《我們結婚了 國際版》的台灣藝人郭雪芙，14日也現身大巨蛋替對方加油，兩人的隔空互動吸引網友關注。
自2013年播出的韓國真人實境秀《我們結婚了 國際版》找來兩對假想夫婦，進行假想的結婚生活，再將各自的文化相融合到夫妻生活中。第一季曾找台灣女星吳映潔（鬼鬼）、男團2PM成員玉澤演出演，被稱為「 鬼澤夫婦」；第二季則配對郭雪芙、金希澈，被稱作「大腿夫婦」。
如今11年過去，郭雪芙14日低調現身在Super Junior大巨蛋演唱會。演出結束後，她在Instagram貼出一張與金希澈看板合照的照片，並用韓文寫道「謝謝歐爸帶來這麼帥氣的演出，歐爸和成員們都超級帥，14日結束後一定要好好休息喔，15、16日我也會持續應援！真的很感謝，舞台非常漂亮、非常精彩！」
金希澈隨後轉發並寫下「謝謝你，雪芙啊！！」並透露郭雪芙是自己搶票去看演唱會的，演出前、後也都沒找他就離開，是個以「真・粉絲」模式觀賞演出的郭雪芙。
郭雪芙對此也回應，「這是正確的，我擔心會打擾到歐爸和成員們準備演出，所以就安靜地看完，然後悄悄地離開了。演出真的太精彩了，我非常開心。」
這隔空互動讓粉絲們在社群平台Threads上瘋狂討論，紛紛表示「真的希望他們能在後台重逢合照，以前《我們結婚了》不管是哪一對都是經典」、「希望可以看到兩人見面」、「竟然沒見面，真的太可惜了呀」、「希雪友情99」、「希雪夫婦啊」、「超感動，夢回我結」、「超感動欸，我的天啊」。
看更多 CTWANT 文章
閃兵案偵結新北檢起訴 12 人 修杰楷、陳柏霖恐關2年以上
82歲母住五星好評養老院！3天哭求兒帶她回家 現實原因曝光
是它惹禍1／保戶聽醫生花近4萬半月板軟骨癒合粉劑 薰衣草實支實付拒賠
更多熱門影音：
黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」
胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應
NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重
其他人也在看
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 1 天前
直擊/SJ始源陷政治爭議刪光社群 喊話粉絲：再相信我一次！
韓團SUPER JUNIOR今年迎來出道20週年，11/14-11/16登上台北大巨蛋開唱，舉辦紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，三天共吸引9萬名粉絲朝聖，9名成員們更是被台灣E.L.F.們的驚喜「彩虹應援」感動不已。不過始源近期因政治立場引起爭議，他在今天活動尾聲主動提及此事，並喊話粉絲們：「 再相信我一次吧，不會讓大家失望的！」中天新聞網 ・ 9 小時前
韓國高考禁曲+1！《Kany學韓文》歌詞太魔性暴紅「TWICE也在跳」
「Kany學韓文Challenge」歌曲在韓國網路上爆紅，成為今年高考期間討論度最高的「禁歌」！這首由國際舞蹈家Kany創作的洗腦歌曲，不僅歌詞朗朗上口、舞步簡單易學，還席捲了整個韓國偶像圈，TWICE、LE SSERAFIM、NCT DREAM等人氣團體都紛紛跟風跳起這支舞。連台灣藝人潘若迪也躍躍欲試，可見這股熱潮有多麼驚人！網友更驚呼：「幸好我不是今年考試，否則一定會被洗腦！」TVBS新聞網 ・ 1 天前
SJ首攻大巨蛋！希澈「老婆」低調現身 甜喊：歐巴帥爆
韓國天團Super Junior（SJ）昨（14日）晚起一連3天在台北大巨蛋開唱，不只3場將吸引9萬人次朝聖，成員希澈的昔日「老婆」郭雪芙也是座上賓！鏡報 ・ 1 天前
SJ希澈《我結》台灣老婆來了！郭雪芙低調現身大巨蛋：歐巴超帥
韓國天團SUPER JUNIOR昨天（14日）起在大巨蛋連唱三天，希澈暌違8年隨大隊站上舞台，受到矚目。成員在台上透露有知名演員來到現場，原來郭雪芙就是其中一位，大讚希澈歐巴跟成員都太帥了。希澈則認證郭雪芙是真粉絲。《我們結婚了》曾在2013年推出過國際版，希澈、郭雪芙是第二季中的人氣夫婦，此次郭雪自由時報 ・ 1 天前
SJ大巨蛋狂飆中文！銀赫看傻「我眼睛不夠用」神童一句吐槽全場笑瘋
在唱到〈Our Love〉時閃起一片燈光，美麗的排字「E.L.F.愛心SUPER JUNIOR」照亮大巨蛋。台灣E.L.F.手燈應援「這個愛心代表我屬於你，而那個人就是你」，讓銀赫直呼「現在只可惜一件事，就是我只有兩顆眼睛」，希望能將E.L.F.美麗華面盡收眼底，不過下一秒神童立刻吐槽「眼睛如果有4顆那會很可怕」，笑翻大家。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
SJ大巨蛋開唱！鼎王直接搬到後台 超豪華自助餐曝光
韓流帝王SUPER JUNIOR昨天（14日）起在大巨蛋連唱三天，後台美食眾多，沒想到始源最愛的「鼎王」等美食竟然直接搬到後台，為成員們料理，簡直是成員們吃豪華自助餐，引發網友熱烈討論。SUPER JUNIOR首度登上大巨蛋，隊長利特今天深夜開直播，聲音有些沙啞地說：「喉嚨好痛，還有兩場呢，只能用盡自由時報 ・ 1 天前
SJ 20週年藍海淹沒大巨蛋 為台粉驚喜獻唱〈至少還有你〉
SUPER JUNIOR慶祝出道20週年，終於帶著巡演《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 》來台，於11月14日至16日連續三天在臺北大巨蛋開唱，門票全部完售，單場吸引近3萬名粉絲，三天總計9萬人到場，創下韓國男團首次登上大巨蛋以及海外歌手入場人數最高的紀錄。而在第一天的演唱會中，他們也送給台灣粉絲驚喜禮物，演唱中文經典歌曲〈至少還有你〉。中天新聞網 ・ 1 天前
TWICE下週首度登台! 快閃店搶先起跑 粉絲搶排周邊
南部中心／鄭兆佐、陳姵妡 高雄報導韓國女團TWICE，將於11月22到23號在高雄世運主場館演出，前哨戰已經悄悄展開，除了高雄六大地標化身藍色城市外，快閃店更搶先在這周末登場，不少粉絲為了搶購城市限定商品，清晨六點就來排隊。高雄六大地標點起藍色燈光，替韓國女團TWICE應援。（圖／民視新聞）百貨公司門口排隊處，凌晨六點多，一早就出現許多粉絲大排長龍，綿延數十公尺，都為了搶買TWICE限量周邊商品，甚至連行李箱都出動。粉絲：「我們行李箱的話是因為商品裡面，不一定他會有購物袋，所以大家的話可能四五個朋友，大家先塞在裡面先出來再做整理，普發一萬就不見了，大概是這樣。」粉絲：「板橋啊，（幾點過來）一大早坐高鐵來，6點50的高鐵，在想如果買不到，前一天晚上就來住這邊，隔天來排。」粉絲：「兩件高雄限定T，然後一個零錢包，就是今天早上六點就過來的，（從哪個縣市來的），我從桃園過來。」韓國女團TWICE快閃店在百貨公司登場，城市限量T恤被粉絲瘋搶。（圖／民視新聞）韓國女團TWICE，出道滿十週年，即將在11月22、23號，在高雄世運主場館開唱，不只快閃店在百貨搶先登場，高雄多處景點，也點起藍色燈光。神秘藍色燈光，讓夜晚中的愛河灣跟流行音樂中心，閃耀藍光光芒，捷運美麗島站也是藍色外皮，更有民眾拍下，大港橋上秀出"THISISFOR"的世界巡迴演唱會主題文字，還轉換TWICE九位成員的代表色，相當夢幻。高雄市長陳其邁：「我被下封口令，不能透露太多，但是我可以保證，只要你下高鐵到高雄，一定處處有驚喜，拭目以待。」市長俏皮賣個關子，對於應援內容跟活動，保密到家，請民眾拭目以待，相信這次TWICE演唱會的應援模式，會帶給粉絲不同驚喜！原文出處：TWICE下週首度登台! 快閃店搶先起跑 粉絲搶排周邊 更多民視新聞報導孫生分手了？女友連發6文喊：無止盡的欺騙我從跨年嗨到新年！蕭敬騰、玖壹壹、五月天、頑童將陸續赴台中演唱前員工爆「叫小偉滿足館嫂」！館長反控遭勒索2千萬民視影音 ・ 1 天前
預見娛樂Alluria線下活動《Allure to Zenith》Show and Meet公開 台灣首個VTuber男團3D初披露
預見娛樂宣布於今年12月28日舉辦旗下男團Alluria的3D線下活動《Allure to Zenith》Show and Meet。這場活動除了是預見娛樂首次舉辦3D線下活動，也是台灣首個VTuber男團3D化初公開！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
SJ登大巨蛋慶20週年 E.L.F超強應援感動全場
台北市 / 綜合報導 Super Junior在台北大巨蛋的首場演唱會，昨(14)日晚間順利落幕，除了成員們精彩的演出，粉絲為了一起慶祝20週年，也卯足全力準備，像是用螢光棒排出「Super Junior」字樣，或是排字應援等，相當用心。而成員們為了回報粉絲，在演出途中也搭上花車繞場，近距離的互動，令全場嗨翻。全員穿上帥氣西裝，化身霸道總裁模樣，韓流帝王Super Junior，這次真的登上台北大巨蛋，Super Junior「Express Mode」，台下粉絲不能輸，大聲為歐巴吶喊，不過除了歌曲應援還有，翻譯老師VS.Super Junior說：「你們是想要說什麼，我愛你，後面有嗎，有，有，有。」看台座位上，浮現E.L.F愛Super Junior字樣，粉絲們利用螢光棒，打造夢幻效果，表達對成員們的愛，現場氣氛相當感人，台灣粉絲實力，當然不只如此，瞬間翻牌排字跟偶像對話，上頭大致意思是，想知道更多嗎，明天再跟你說，畢竟SUJU跟粉絲，相愛相殺20年，總要來點小小趣味。而事實上，這些都是由粉絲，自組聯應團隊，徹夜趕工提前場布，才能讓彼此留下美好回憶，Super Junior「No Other」，粉絲給了驚喜，他們也有彩蛋，成員們搭花車繞場，近距離跟粉絲互動，值得一提的是特區觀眾通通待在原地沒有暴衝亂跑，乖乖守秩序的模樣，連成員神童都說，還是我們再繞一圈相當寵粉。演出結束後，東海也在社群上，發出360度自拍影片，讓粉絲看看他的視角，也為第一天的演出，畫下完美句點。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
國寶級帥哥降臨！八木勇征甜喊「我回來了」 LV包夾腿拍照粉絲笑翻
日星八木勇征今（15日）下午抵達松山機場，超過400名粉絲熱情接機。他以一身黑色勁裝、面帶燦笑現身，拍照時還隨興地把LV背包夾在雙腿間，讓粉絲笑說：「我也會這樣做！」八木勇征明天將在LEGACY TERA舉辦YUSEI YAGI 「Cross O'ver」 2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI，與粉絲共度甜蜜的週日午後。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
葉欣眉3歲父母分開 罕提生命中的「爸爸」
《百變智多星》主持人「瑪莉亞」葉欣眉自《鑽石夜總會》出道，因綜藝大哥胡瓜提攜而成為子弟兵，今（16）日透早6時在臉書發文罕見談到「父親」。葉欣眉透露在3歲時父母就分開，自有記憶以來不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有，「大家常說我長得像媽媽，我也是笑笑點頭，畢竟我不知道那另一半的基因源頭，怎麼樣也想不自由時報 ・ 11 小時前
直擊／雙向奔赴！SJ深情唱〈至少還有你〉東海哭了⋯落淚唱不下去
利特感性說：「好漂亮，你們每次都幫我們準備禮物，太感謝了」，9人也翻唱林憶蓮的〈至少還有你〉，深情回禮給粉絲，唱到一半，東海更哽咽落淚，一度唱不下去。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
SJ大巨蛋開唱Day2 「東海哭了」 希澈喊：沒有明天了
SJ大巨蛋開唱Day2 「東海哭了」 希澈喊：沒有明天了EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
SJ齊聲高喊：「來台灣住！」神童致歉失敗險摔倒 希澈直言：作為SJ好幸福
Super Junior成軍20週年紀念演唱會《SUPER SHOW 10》14日晚間在台北大巨蛋熱力開唱，步入中場時，全場粉絲清唱經典曲〈Miracle〉應援，迎接成員重返舞台。緊接著，SupereNews ・ 1 天前
影／SJ二十週年登大巨蛋東海發抖快哭出來 圭賢台上喊「我ㄔ你」全場超困惑XD
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨出道20年的韓團SuperJunior昨（14）日在台灣開唱，不只成為韓國首組登上台北大巨蛋的男團，也是截至目前海外歌手3場入場人數最...FTNN新聞網 ・ 1 天前
SJ大巨蛋Day2／E.L.F應援太用心 東海感動落淚一度唱不下去
演唱會開場在一連唱完〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉、〈SUPERMAN〉、〈Super Girl〉等經典曲後，9人終於開始自我介紹並向粉絲大招呼，希澈更放話「我會把今天當作最後一天燃燒自我，我們沒有明天了」，利特則趁機玩起中控手燈，用聲控製造「波浪燈海」，看到壯觀的場...CTWANT ・ 21 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前