夢回12強冠軍賽！《冠軍之路》藏洋蔥 他因這事被評MVP

中職明星球員朱育賢再次現身支持《冠軍之路》，這次更攜家帶眷一同進戲院二刷。（牽猴子提供）

以12強賽事為題材的紀錄片《冠軍之路》昨（22日）於大直美麗華影城舉行首映，眾多貴賓到場力挺，在12強賽中上演再見雙殺，為比賽畫下句點的明星球員朱育賢也攜家帶眷進戲院觀影。朱育賢感性分享：「今天帶家人回味爸爸的過去，也告訴他們，其實他們都一直有在參與我的過程，希望他們能記住我們奪下冠軍的感動。」

首映會現場導演龍男・以撒克・凡亞思、監製張永昌、黃瓀潢等均出席，出品人威剛科技董事長陳立白打趣透露：「我為了《冠軍之路》開的會，比我自己記憶體缺貨開的會還多！」顯示對這部作品的高度投入及熱愛。

廣告 廣告

立委蘇巧慧（左）在首映現場力挺導演夫婿龍男・以撒克・凡亞思（右），並與出品人威剛科技董事長陳立白（中）合影。（牽猴子提供）

片中臺灣隊長陳傑憲在關鍵時刻不斷提起「相信自己，相信隊友」，在無形中撐起整支球隊的勢氣，展現超強團魂令人動容。黃恩賜片中因「人生大事」製造出不少笑料，為激烈賽事氛圍適時注入些幽默。導演龍男・以撒克・凡亞思也坦言：「沒有想過笑（效）果會這麼好」，有觀眾大讚：「黃恩賜是這部片的MVP，是最佳男主角！」

人氣樂天桃猿推進隊長籃籃，映後驚喜帶領全場觀眾齊聲高喊6次「We are！Team Taiwan」口號。（牽猴子提供）

深受球迷喜愛的人氣「樂天桃猿」推進隊長籃籃也親臨現場站台，映後喊話：「看完好像對明年的經典賽更有信心了，不管我們明年要對決的是大谷翔平或是山本由伸，我覺得我們看起來好像有點機會！」最後她驚喜帶領全場觀眾齊聲高喊6次「We are！Team Taiwan」口號，現場情緒瞬間沸騰，宛如置身熱血球場之中。

映後見到現場反應熱烈，導演龍男・以撒克・凡亞思一度哽咽表示：「當大家開始不看好我們的時候，請大家永遠要記得我們就是一支這麼有實力的隊伍，我們可以用這樣的自信去迎接未來更多的挑戰。」

《冠軍之路》將於2026年1月1日上映，更多電影資訊請見官方臉書：https://www.facebook.com/herohitofilm

更多鏡週刊報導

12強奪冠熱血重現 《冠軍之路》主題曲搖滾寫下台灣隊心聲

最高規格製作台灣12強紀錄片《冠軍之路》 導演曝「最大支出」可能都得花在這

12強奪冠《冠軍之路》紀錄片開拍 留下台灣棒球珍貴傳承