夢回12強冠軍賽！紀錄片《冠軍之路》首映 朱育賢、籃籃現身力挺

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

紀錄片《冠軍之路》將於2026 年1月1日正式上映，為明年電影片單揭開序幕，不僅替新的一年注入滿滿喜氣，也在世界棒球經典賽於明年3月開打之際，再次點燃全臺「棒球熱」的勢氣與凝聚力。昨（22）日《冠軍之路》於大直美麗華影城盛大舉行首映會，眾多貴賓到場力挺，曾披上國家隊戰袍、在 12 強賽中上演再見雙殺，為比賽畫下句點的明星球員朱育賢也再次現身支持，這次更攜家帶眷一同進戲院觀影，與家人共同見證這段屬於臺灣棒球的榮耀時刻。

廣告 廣告

紀錄片《冠軍之路》昨（22）日盛大舉行首映會，眾多貴賓到場力挺。（圖／牽猴子提供）

朱育賢感性分享，「今天帶家人回味爸爸的過去，也告訴他們，其實他們都一直有在參與我的過程，希望他們能記住我們奪下冠軍的感動。」而「樂天桃猿」推進隊長籃籃也親臨現場站台，映後更喊話：「看完好像對明年的經典賽更有信心了，不管我們明年要對決的是大谷翔平或是山本由伸，我覺得我們看起來好像有點機會！」最後她驚喜帶領全場觀眾齊聲高喊6次「We are！Team Taiwan」口號，現場情緒瞬間沸騰，宛如置身熱血球場之中。

片中臺灣隊長陳傑憲在關鍵時刻不斷提起「相信自己，相信隊友」，更在無形中撐起整支球隊的勢氣，展現超強團魂令人動容，黃恩賜在片中則因「人生大事」製造出不少笑料，為激烈賽事氛圍適時注入些幽默，導演龍男・以撒克・凡亞思也坦言，「沒有想過笑（效）果會這麼好」，更有觀眾大讚：「黃恩賜是這部片的MVP，他是最佳男主角！」





更多FTNN新聞網報導

12強奪冠紀錄片元旦上映！滅火器獻唱主題曲 戶鄉翔征受訪分享對決陳傑憲細節

峮峮曝紀錄片落淚原因！直呼瞬間被拉回現場 被問粿粿坦言：已無聯絡

阿翔踩點南投彩券行被認出！老闆驚呼「頭獎得主現身」 真相曝光

