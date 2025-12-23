夢回12強！紀錄片《冠軍之路》藏洋蔥 朱育賢攜家人二刷

紀錄片《冠軍之路》即將上映，不僅替新的一年注入滿滿喜氣，也在世界棒球經典賽於明年3月開打之際，再次點燃全台「棒球熱」。勢氣與凝聚力。22日盛大舉辦首映會，球星朱育賢特別帶著家人現身支持，他感性說：「今天帶家人回味爸爸的過去，也告訴他們，其實他們都一直有在參與我的過程，希望他們能記住我們奪下冠軍的感動。」

紀錄片《冠軍之路》22日盛大舉辦首映會。（圖／牽猴子 提供）

除了球星到場力挺，「樂天桃猿」推進隊長籃籃也親臨現場站台，映後更喊話：「看完好像對明年的經典賽更有信心了，不管我們明年要對決的是大谷翔平或是山本由伸，我覺得我們看起來好像有點機會！」最後她驚喜帶領全場觀眾齊聲高喊6次「We are！Team Taiwan」口號，引現場情緒瞬間沸騰。

人氣啦啦隊員籃籃（左）、曲曲（右）到場應援。（圖／牽猴子 提供）

《冠軍之路》自定檔消息公布以來，便在網路上掀起熱烈討論，不少球迷搶先在社群分享期待心情表示：「現在再看還是能想起那幾天的熱血和感動。」、「光是看預告片就不行了～壓住淚腺，已經痠到喉頭，是感動到不行的想哭。」更有觀眾打趣留言：「想看一大堆男人在電影院看到哭的，記得多多到電影院支持，機會難得。」而片中不僅完整記錄球員在賽場上拚搏的英姿，也捕捉到賽後齊聚為彼此加油打氣的珍貴畫面。

中職明星球員朱育賢攜家帶眷一同進戲院二刷。（圖／牽猴子 提供）

片中，台灣隊長陳傑憲在關鍵時刻不斷提起「相信自己，相信隊友」，更在無形中撐起整支球隊的勢氣，展現超強團魂令人動容，黃恩賜在片中則因「人生大事」製造出不少笑料，為激烈賽事氛圍適時注入些幽默，導演龍男・以撒克・凡亞思也坦言：「沒有想過笑（效）果會這麼好」，更有觀眾大讚：「黃恩賜是這部片的MVP，他是最佳男主角！」《冠軍之路》將於2026年1月1日全台上映。

