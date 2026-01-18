夢回1978年？ 總體經濟學家：川普任內可能完成台美建交

台美關稅協議美東時間15日正式拍板定案，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆表示，美台關稅協議不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，吳嘉隆更直言，美國總統川普非常可能爭取在他任內完成「美台之間的建交」。

美國總統川普。（圖／路透社）

吳嘉隆在臉書發文指出，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。他分析，在許多高新技術與軍事工業領域的合作，美國也會到台灣來投資，這顯示美國已經把台灣當作戰略合作夥伴這樣的等級。他強調，美國與台灣在經濟與軍事上會有更深度的綁定，估計將來會發展成你中有我、我中有你這樣的緊密關係。

廣告 廣告

吳嘉隆進一步表示，美國與台灣之間不會只是技術的共享，而是會進一步發展成情報的共享，這是在通訊領域合作的必然。他特別提到，美國商務部長稱呼我們的駐美代表為台灣大使，而且簽約地點是在美國商務部，而不是AIT總部，這些都具有主權的象徵，難怪中國大陸外交部跳起來了，氣急敗壞了。

台積電執行長魏哲家、川普。（圖／路透社）

吳嘉隆認為，換一個角度來看，美台的這個關稅協議，不單單是把台灣的對等關稅降下來，還有技術上的深度合作、外交與軍事上的重大涵義，所以他覺得可以解釋為正式建交之前的暖身。

吳嘉隆提到，川普顯然不在乎得罪中共，甚至於以此為樂，敢做敢當，逼中共收斂。照他這個性格，估計他會在任內對中共極限施壓，非常可能爭取在他任內完成美台之間的建交，而不是留給下一任的范斯才來完成。他表示，如果沒有這樣的意圖，那他不需要給台灣這麼好的關稅協議。

延伸閱讀

台灣關稅大勝利？ 黃揚明：台積電扛下所有責任

批關稅談判「把台灣賣給美國也是賣國」 柯P嗆賴別當賣國賊

快訊/搞定台美關稅！鄭麗君凱旋 卓榮泰明早親赴桃園機場接機