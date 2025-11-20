夢多力挺高市早苗！激讚「我們首相超棒」願台日更緊密

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本籍藝人「夢多」大谷主水公開力挺日本首相高市早苗，大讚「我們的首相做得好超棒！」坦言對她非常期待，也希望「台日關係越來越好」，一連串表態迅速登上討論度。

夢多昨(20日)晚在Threads以數句簡短語氣表達對高市早苗的支持，寫下「我們的首相做得好超棒，對他非常的期待。」他也再次強調身為日本人，對台灣有深厚情感，「謝謝你們愛日本，我們日本人也愛台灣。」這一席言論因高市早苗近期相關發言備受台灣民眾關注。

許多粉絲看見夢多表態後紛紛給予支持，也有網友以2國的國旗符號代表「台日友好」留言蓋樓；但也有人認為藝人涉入國際議題容易引發爭論，呼籲理性看待。夢多向來以熱愛台灣著稱，他的最新發言再度引發矚目。

