夢多喊台灣是國家！「遭廠商狂退工作」仍堅持立場 他親吐：失去很多錢

娛樂中心／綜合報導

夢多強調，台灣就是國家，永遠都不會變！「想要退我的工作人就退吧！」（圖／翻攝自夢多臉書）

日籍男星大谷主水（夢多）來台發展多年，近日因在社群平台發表力挺台灣的言論，引發部分網友不滿，甚至遭到辱罵。夢多16日再度發文，坦言自己因此承受不少壓力，不僅被以粗口謾罵，工作也受到實際影響，部分合作因此中斷，收入明顯減少，但他仍選擇堅持表達立場。

夢多直球回擊網友。（圖／翻攝自Threads）

夢多在貼文中透露，因為發表個人意見，陸續被罵「日本鬼子」、「滾回去日本」，甚至出現不堪入目的言詞。他表示，過去也曾遭到威脅，近期更有廠商取消合作，讓他「失去滿多錢」，不過同時也感受到不少支持的力量，包括合作夥伴、台南的朋友以及身邊長期相挺的好友，讓他並不感到害怕。

夢多因深深喜愛台灣的環境，ㄧ直待在台灣發展。（圖／翻攝自夢多臉書）

他強調，自己從未發表過攻擊中國人的言論，也指出身邊的中國朋友都是好人，作為演藝圈一員，原本並不想涉入政治議題，但同時他也清楚表達，自己是「愛台灣的日本人」，對台灣始終心懷感謝。即便因立場導致部分工作流失，他仍表示可以接受，「變窮也沒關係」，仍會選擇說出心中所想。

夢多直言，即使有人選擇退掉他的工作，他也尊重對方的決定，並感謝仍願意合作、理解他立場的廠商與夥伴。他最後重申對台灣的情感，感謝一路以來的包容與支持。貼文曝光後，也有不少網友留言力挺，為他加油打氣，「夢多帥讚讚」、「真的謝謝夢多幫台灣說話，台灣人自己也要強大起來！」、「別怕！哥，挺你的人更多」。

