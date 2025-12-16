夢多喊「台灣就是國家」被網暴 認遭退工作失去蠻多錢：變窮也沒關係

日籍男星夢多（本名大谷主水）來台發展多年，近來卻因公開表態力挺台灣，引來部分網友謾罵與攻擊。圖／翻攝自夢多IG

日籍男星夢多（本名大谷主水）來台發展多年，近來卻因公開表態力挺台灣，引來部分網友謾罵與攻擊。他也坦言自己因此失去工作、收入受影響，但這也不會改變自己的立場，「我變窮也沒關係，我還是會選擇說，台灣就是國家。」

夢多日前在社群媒體發文表示，「我們日本人90%以上的人愛台灣，我們日本人80%以上的人支持現在的首相。」夢多還強調，「我個人認為是台灣是國家」，並喊出「台灣加油，希望繼續台日友好」。然而卻遭到部分網友的謾罵與攻擊。

對此，夢多也於16日再度發文感嘆，自己只是表達個人意見，卻遭到網友以粗口辱罵，甚至被叫「日本鬼子」、要他「滾回日本」，讓他無奈表示：「好奇怪，為什麼被罵？」他也坦言，這樣的狀況並非第一次發生，過去曾因此遭到威脅，甚至有廠商取消合作，「也是失去蠻多錢。」

不過夢多也強調，自己並非沒有支持者，「同時也有支持我的人」，包括身邊的朋友與台南的兄弟們，讓他選擇坦然面對、不感到害怕。他進一步澄清，自己從未說過中國人的壞話，「因為我的中國朋友都是好人。」

夢多表示，身為演藝圈人士，其實「不講這些比較好一點」，但他同時也是一名熱愛台灣的日本人，對台灣充滿感謝之情，「我對台灣說不完的感謝，我有些工作不見也沒有關係，我變窮也沒關係，我還是會選擇説，謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變。」

夢多也直言，若有人因此想退掉合作，「想要退我的工作人就退吧。」最後夢多感謝仍願意合作、理解他立場的夥伴，「相信現在找我的廠商知道我的風格，謝謝你們給我的包容。」他也不忘幽默補充，幸好自己還有經營燒肉店，並邀請大家有空前往支持。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「加油加油，你超讚」、「夢多加油，我們家的人都喜歡你，超搞笑的」、「夢多加油台灣挺你」、「夢多哥我挺你，感謝你這麼愛台灣這麼挺我們的國家」、「真的謝謝夢多幫台灣說話，台灣就是國家！台灣人自己也要強大起來！很多人都挺我們，不可以自己敗下陣」。



