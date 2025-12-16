夢多喊「台灣是國家」遭網嗆滾回日本 曝曾被威脅、失去滿多錢

夢多日前在社群媒體po出「我個人認為是台灣是國家」的言論後，就遭受到假帳號瘋狂留言攻擊。（翻攝自夢多臉書）

日本藝人夢多來台發展多年，早已累積許多台灣粉絲，近日他在社群媒體po出「我個人認為是台灣是國家」的言論後，就遭受到假帳號瘋狂留言攻擊，甚至還有人嗆聲要他滾回日本。夢多今（16）日無奈po文回應，只是表達自己的意見，他坦言過去也曾被威脅過，「有些廠商退我的工作，也是失去滿多錢」。

日前日本首相高市早苗提出「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，甚至呼籲中國公民暫時避免前往日本，以及相關等反制手段。夢多日前也在社群媒體po文，提到自己是以住台灣的日本人的身分發言，「我們日本人90%以上的人愛台灣，我們日本人80%以上的人支持現在的首相。」夢多更強調，「我個人認為是台灣是國家」，並喊出「台灣加油，希望繼續台日友好」。

廣告 廣告

夢多此番言論曝光後，有許多假帳號跑來嗆聲「日本鬼子」「滾回去日本」等等。夢多今天無奈po文回應，嗆聲的人很明顯AI或不知道是哪裡來的人，「我以前也是被威脅過，也有些廠商退我的工作，也是失去滿多錢，但是同時也有支持我的人」。

夢多更強調，自己從來沒有講過中國人的壞話，因為他的中國朋友都是好人，自己很清楚演藝圈不講這些比較好，「但是同時我是愛台灣的日本人，我對台灣說不完的感謝，我有些工作不見，也沒有關係，我變窮也沒關係，我還是會選擇説，謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變。」

更多鏡週刊報導

李登輝24年前談「增軍費」4點對話曝光 讓他驚呼：無違和感

高虹安二審貪污無罪！民眾黨支持者嗨翻 他疑惑：是偽造文書有罪市長

高虹安二審改判貪污無罪 律師：為陳玉珍試辦助理費除罪