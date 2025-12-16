夢多挺台後工作全沒！他揭真實收入：變窮也沒關係

娛樂中心／周孟漢報導



來台發展將近20年的日本男星夢多（本名：大谷主水），由於近來日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，他也頻頻透過社群表態挺台立場，正因如此，許多廠商紛紛與他切割，退他工作，他本人也透過社群親揭真實收入，感嘆「失去滿多錢」，但他依舊不改愛台心態，直喊「我變窮也沒關係」。









夢多喊「台灣是國家」工作全沒了！他嘆「失去滿多錢」揭真實收入：窮也沒關係

夢多不斷表態挺台立場。（圖／翻攝自 Threads ＠mondo0718）





夢多近來不斷透過社群留言表態挺台立場，不僅看到有網友罵總統賴清的是史上最爛的總統後，回擊「你是活快要100年？以前時代的總統都體驗過了？」；還有看到網友叫賴清德「滾出中國台灣」，他也忍不住酸「你要不要去看醫生？白X」；其中最霸氣的，就屬有網友嗆「原來夢多是舔綠仔，退追，慢走不送」，他回嗆「太好了，謝謝你」。

夢多開嗆網友。（圖／翻攝自 Threads ＠mondo0718）





面對網友攻擊，夢多今（16）日發文親吐心聲，「好奇怪，為什麼被罵？被罵日本鬼子、被罵XXXXX、被罵滾回去日本，各種的罵」，認為只是表達自己的意見，加上嗆的人很明顯是AI，或不知道是哪裡來的人，坦言過去也是被威脅過，「也有些廠商退我的工作，也是失去的滿多錢」，但是同時也有支持他的人，讓他備感暖心寫下「所以不怕啦」。

夢多坦言工作有被退，「失去滿多錢」，但仍不改愛台心態，直喊「我變窮也沒關係」。圖／翻攝自夢多臉書）





不過，夢多也表示自己沒有講過中國人的壞話，因為身邊也有許多中國好友，「我自己很清楚，我是演藝圈的，不講這些比較好一點，但是同時我是愛台灣的日本人，我對台灣說不完的感謝」。談起工作被退，他則大方表示「我有些工作不見，也沒有關係，我變窮也沒關係，我還是會選擇說謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變，想要退我的工作人就退吧，但是相信現在找我的廠商，知道我的風格，謝謝你們給我的包容」。







