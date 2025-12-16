夢多挺台挨轟滾回日本！300字吐心聲：台灣就是國家

娛樂中心／周孟漢報導



日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，雙方在此議題多次交鋒，除了政治層面外，演藝圈許多人士也紛紛表態，其中來台發展將近20年的日本男星夢多（本名：大谷主水），近期不斷表態各種挺台言論，被許多立場不同的網友們嗆「日本鬼子」、「滾回日本」，對此他本人寫下超過300字長文做出回應，強調「台灣就是國家，永遠都不會變，想要退我的工作人就退吧」。





夢多挺台挨轟「滾回日本」慘被退工作！300字吐心聲：台灣是國家永遠不變

日本男星夢多在台發展將近20年。（圖／翻攝自夢多臉書）

由於近來中日衝突延燒，身為在台發展的日本男星夢多也經常在社群留言挺台，在看到有網友嗆總統賴清的是史上最爛的總統後，回擊「你是活快要100年？以前時代的總統都體驗過了？」，被網友們酸「原來夢多是舔綠仔，退追，慢走不送」，他更是霸氣回嗆「太好了，謝謝你」。





夢多挺台挨轟「滾回日本」慘被退工作！300字吐心聲：台灣是國家永遠不變

夢多經常在社群留言挺台，與網友開戰。（圖／翻攝自 Threads ＠mondo0718）





由於夢多表態挺台，自然也受到許多立場不同的網友攻擊，今（16）日他則發文親吐心聲，「好奇怪，為什麼被罵？被罵日本鬼子、被罵XXXXX、被罵滾回去日本，各種的罵」，認為只是表達自己的意見，加上嗆的人很明顯是AI，或不知道是哪裡來的人，坦言過去也是被威脅過，也有些廠商退他的工作、失去滿多錢，「但是同時也有支持我的人」，高喊「所以不怕啦」。

夢多挺台挨轟「滾回日本」慘被退工作！300字吐心聲：台灣是國家永遠不變

夢多坦言有些廠商退他的工作、失去滿多錢，「但是同時也有支持我的人」，高喊「所以不怕啦」。（圖／翻攝自夢多臉書）





夢多強調，自己從來沒有講過中國人的壞話，畢竟身邊也有些中國朋友，這些人都是好人，坦言「我自己很清楚，我是演藝圈的，不講這些比較好一點，但是同時我是愛台灣的日本人，我對台灣說不完的感謝，我有些工作不見，也沒有關係，我變窮也沒關係」，接著霸氣寫下「我還是會選擇說謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變，想要退我的工作人就退吧，但是相信現在找我的廠商，知道我的風格，謝謝你們給我的包容」。

夢多挺台挨轟「滾回日本」慘被退工作！300字吐心聲：台灣是國家永遠不變

網友們紛紛留言力挺夢多。（圖／翻攝自夢多臉書）





文章曝光後，許多網友也紛紛留言力挺，「謝謝你為台灣發聲」、「謝謝你愛台灣！」、「夢多哥做自己就好了，會罵的都是腦袋有問題的」、「謝謝夢多為台灣的付出」、「放心～支持你的人是多數，不用理會那些少部分的人」、「不要理那些沒修養的，謝謝你挺台灣，我們永遠支持你」、「你很棒！那些髒東西就讓我們視而不見，聽而不聞」。









