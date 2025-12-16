夢多挺台遭飆5字經！認廠商退工作：變窮也沒關係

日籍男星夢多（大谷主水）因為挺台言論遭謾罵。（圖／翻攝自夢多IG）





日籍男星夢多（大谷主水）來台發展多年，經常透過社群平台與粉絲分享生活點滴。不過近期因為挺台言論受到不少謾罵，除了叫他「日本鬼子」、飆罵5字經，甚至還有人要他滾回日本，讓他無奈「好奇怪，為什麼被罵？」

夢多直言，他只是表達個人意見，不過這也不是第一次面對這樣的情況，「我以前也是被威脅過，也有些廠商退我的工作，也是失去的滿多錢，但是同時也有支持我的人。」因此他並不害怕，「而且我從來到現在沒有講過中國人的壞話，因為我的中國的朋友都是好人。」

廣告 廣告

夢多坦言，身為公眾人物「不講這些比較好一點」，但同時身為愛台灣的日本人，「我對台灣說不完的感謝，我有些工作不見也沒有關係，我變窮也沒關係，我還是會選擇説謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變。」他也感謝願意相信他的廠商，「謝謝你們給我的包容」。



【更多東森娛樂報導】

●夢多沒參加《中文怪物》認「製作單位有找我」親曝婉拒原因

●日男星公開挺高市早苗！「我們首相超棒」網友秒跟讚

●支持高市早苗！夢多評論「胡瓜襲胸籃籃」：沒強迫你們看

