夢多氣炸開嗆杜力！「工作遲到」美日文化差異笑翻網友

日籍藝人夢多來台發展多年。（圖／中時資料照）

日籍藝人夢多（大谷主水）今（6日）在IG上罕見發文動怒，直接將矛頭指向好友杜力，抱怨對方工作遲到。最後杜力姍姍來遲，態度還一臉無所謂，讓夢多頓時火冒三丈。

夢多在IG分享影片，坦言自己氣到不行，透露原本和杜力約好一起錄製影片，兩點集合，但等到兩點半對方仍未現身。更讓夢多氣炸的是，工作人員致電杜力後，發現他竟仍在家，還一臉茫然地反問「幹嘛。」夢多忍不住痛斥：「WTF？工作欸！」

夢多不滿地抱怨，杜力到現場時一定會裝沒事，生氣直呼「臭美國人」、「杜力先生還有經紀人，你們兩個到底幹什麼，我超不爽的喔。」最後，杜力遲到整整一個小時才到場。面對夢多的質問，杜力非但沒有一句道歉，反而理直氣壯、開玩笑回嗆：「因為我不想見你啊怎樣」，讓夢多當場傻眼。他隨後追問杜力在家裡到底磨蹭什麼才耽誤時間，對方則以開黃腔打哈哈帶過。夢多也感嘆自己發現美國人很少道歉或是說不好意思遲到了，反而是藉口很多。

兩人的逗趣互動既誇張又真實，也讓粉絲看得哭笑不得，但也能看出他們熟識的好交情。網友紛紛留言，討論美日文化差異，笑稱：「超懷念你們以前跟小楨的節目，超好看」、「工作守時很重要」、「杜力：反正我有美國時間」、「遲到真的打咩耶」、「畢竟日本人的準時是提早15分鐘到」、「準時的日本人和散漫的美國人」、「畢竟他過的是美國時間」。

