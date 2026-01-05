夢多無視女友意願選胸部假體 診間爆衝突…醫生冷嗆一句全場靜默

〔記者李紹綾／台北報導〕夢多在影集《整形過後》飾演的「德明」無視伴侶徐千京的意願，逕自依照個人喜好替對方挑選胸部假體，引爆診間衝突。張榕容飾演的整外女醫「楊雅頌」當場冷回：「手術你來就好，我幫你做一個很舒服的胸部。」徐千京也心疼角色「若青」，直言：「如果是真心喜歡一個人，不會因為對方鼻子高一點、眼睛大一點就更愛她。」

夢多劇中於健身房端詳自己與徐千京的「完美體態」，神情滿是自信與得意，將角色的自戀與盲點展露無遺。他坦言這場戲其實最難的不是體能，而是心理狀態，「在健身房時我只專注自己的身體與肌肉進步，卻完全忽略了伴侶其實不想改變，要把這種過度愛自己、卻看不見對方感受的狀態演出來，是這次最大的挑戰」。

首次與夢多合作的「八點檔女神」徐千京分享，原以為夢多嚴肅、有距離感，實際合作後才發現夢多相當投入又貼心，「他是一個很有親和力、也很熱心的演員。」她更透露，《整形過後》是她暌違6年再度演出的作品，「這些年沒拍戲，對表演其實有點沒自信，甚至一度想過是不是該放棄」，幸好導演與製作團隊給予她極大鼓勵與肯定，讓她重新找回站在鏡頭前的勇氣，「這部戲讓我覺得，好像還可以再為表演多堅持一下」。

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將接棒播出。

