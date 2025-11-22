夢多表態「力挺高市早苗」！連發4愛心大讚：我們首相超棒 盼台日關係更緊密

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國不滿，不僅呼籲中國公民不要赴日旅遊，還宣布暫停進口日本水產。隨著中日關係逐漸緊張，來自日本的男星夢多（大谷主水）日前也在Threads發聲力挺：「我們的首相做得好、超棒」。

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國不滿，夢多透過Threads發文表態，「我們的首相做得好、超棒，對他非常的期待」。（圖／夢多IG）

夢多透過Threads發文表態，「我們的首相做得好、超棒，對他非常的期待」，同時喊話希望台灣與日本之間的關係能夠越來越好，「謝謝你們愛日本，我們日本人也愛台灣」，文章中不僅附上4顆愛心，還放上「台日友好」標籤。

貼文一出，獲得許多網友力挺，大家紛紛表示，「我是台灣人，我挺高市早苗，我們台灣人、也愛日本」、「大愛高市首相，謝謝日本，謝謝夢多，台日友好🇯🇵🇹🇼」、「日本唯一旅遊首選！絕對安排！」、「謝謝早高市苗，台日是永遠的好朋友🇯🇵」、「我愛日本！小粉紅退散！」。

據了解，日本首相高市早苗於上月21日上任，未料近期卻因在國會的「台灣有事」言論引發中國強烈反彈，高市早苗21日也拒絕了中國要求收回有關台灣言論的要求，但仍希望與中國繼續建立「戰略互惠關係」，不過中國外交部堅決反對，並提出立刻修正錯誤言論，同時祭出一連串手法反制，包括呼籲中國公民不要赴日旅遊、禁止進口日本水產等，中日關係瞬間降到冰點。

