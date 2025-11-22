夢多表態「力挺高市早苗」！連發4愛心大讚：我們首相超棒 盼台日關係更緊密
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國不滿，不僅呼籲中國公民不要赴日旅遊，還宣布暫停進口日本水產。隨著中日關係逐漸緊張，來自日本的男星夢多（大谷主水）日前也在Threads發聲力挺：「我們的首相做得好、超棒」。
夢多透過Threads發文表態，「我們的首相做得好、超棒，對他非常的期待」，同時喊話希望台灣與日本之間的關係能夠越來越好，「謝謝你們愛日本，我們日本人也愛台灣」，文章中不僅附上4顆愛心，還放上「台日友好」標籤。
貼文一出，獲得許多網友力挺，大家紛紛表示，「我是台灣人，我挺高市早苗，我們台灣人、也愛日本」、「大愛高市首相，謝謝日本，謝謝夢多，台日友好🇯🇵🇹🇼」、「日本唯一旅遊首選！絕對安排！」、「謝謝早高市苗，台日是永遠的好朋友🇯🇵」、「我愛日本！小粉紅退散！」。
據了解，日本首相高市早苗於上月21日上任，未料近期卻因在國會的「台灣有事」言論引發中國強烈反彈，高市早苗21日也拒絕了中國要求收回有關台灣言論的要求，但仍希望與中國繼續建立「戰略互惠關係」，不過中國外交部堅決反對，並提出立刻修正錯誤言論，同時祭出一連串手法反制，包括呼籲中國公民不要赴日旅遊、禁止進口日本水產等，中日關係瞬間降到冰點。
更多FTNN新聞網報導
高市「台灣有事說」延燒 柚子亞洲巡演三地喊卡！台北場也取消了
海邊親到忘我！胡彥斌馬爾地夫激吻正妹網爆炸 女方竟是小16歲「AI女神」
中日關係惡化！ 美依禮芽、矢野浩二發文表態：永遠支持一個中國
其他人也在看
2028藍白合變數是他？郭正亮爆1狀況：柯文哲想住在南部
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談，圓滿落幕，但2028年總統大選是否延續藍白合，成為關注焦點。媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中認為，「柯文哲一審判決」將是2028藍白合的關鍵，而這個時間點就在明年2月。前立委郭正亮爆料表示，柯文哲如果官司判10年以下，他想住在南部，可能也包括調養身體，甚至幫一些議員站站台之類。中時新聞網 ・ 1 天前
北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」
日本首相高市早苗月初在國會答詢的「台灣有事」發言，引發中國不滿並採取一連串抵制行動，包括19日宣布暫停日本水產品進口手續。日本扇貝（俗稱帆立貝）業者老神在在，表示「不會覺得困擾」。太報 ・ 20 小時前
賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事
日本首相高市早苗日前稱「台灣有事即日本有事」，引發中日關係緊張，中國大陸拒買日本海鮮，我國政要則力挺日本，外交部長林佳龍昨天鼓勵民眾多買日本產品，賴清德總統也秀出大啖日本海鮮照。衛福部食藥署今公告福島五縣核食管制全面解禁，未來比照一般食品查驗，署長姜至剛強調，本次調整基於科學實證，與「台灣有事」相關風波並無關聯。聯合新聞網 ・ 1 天前
2028一定是藍綠對決嗎？游盈隆爆柯文哲想法可能改變
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談落幕， 2028年總統大選是否藍白合，成為焦點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，2028就一定是一對一、藍綠對決嗎？他認為未必。這裡面有一個重大變數，如果民眾黨前主席柯文哲沒有被法院確認涉及貪污治罪條例，甚至圖利等罪，他可能在2028年想法會改變。中時新聞網 ・ 1 天前
中日硬槓！大陸連取消日藝人活動 男星活動「突遭公安闖入」中斷
日本首相高市早苗近日在國會提及「台灣有事」相關論述，引起中國大陸方面強烈反應，陸續提出旅遊警告、暫停部分日本水產品進口等措施，使兩國關係急速緊繃。政治波動更延伸至文化娛樂領域。如今日本爵士鼓手本田珠也原定20、22日在北京與貝斯手鈴木良雄合作演出的場次也突然遭腰斬。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
中國大使館發文開嗆「釣魚臺屬於中國」 日網集體反彈：太離譜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導日本首相高市早苗的「台灣有事」一說引發中國強烈不滿，北京接連祭出一連串措施制壓，不僅呼籲中國公民不要赴日旅遊，還禁...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2028一定藍白合？他曝柯文哲充滿變數
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，藍白在2026年地方選舉...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
中國封殺日水產惹火！日學者籲3招反制 「最狠一招」台灣成關鍵籌碼
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導日本首相高市早苗因表態「台灣有事」言論，引發中日外交危機，中國不僅斥日本「粗暴干涉內政」，更呼籲國人不要前往日本旅...FTNN新聞網 ・ 1 天前
東森深度周報／以價制量除觀光公害 日本2026增多項稅收
東森深度周報／以價制量除觀光公害 日本2026增多項稅收EBC東森新聞 ・ 8 小時前
東京1景點遊客超少「中國人消失了？」 旅日達人揭真實現況
近來中日關係緊張，中國官方呼籲，中國公民避免前往日本旅遊，也有約50萬張赴日機票遭取消。一名網友就拍下東京池袋車站周邊空蕩蕩的照片，驚呼「池袋竟然這麼空曠舒服！」不過旅日達人林氏璧指出，該名網友拍錯出入口，通常觀光客會在另一側。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不理中國！AIT處長、潘孟安用「清酒」舉杯 喊話「台美對日本的支持堅定不移」
中日關係因為首相高市早苗「台灣有事」言論而升溫，中國19日更宣布暫停辦理日本水產品進口手續，總統賴清德昨（20）日分享自己的午餐是「壽司和味噌湯」，還標註食材是來自日本的海鮮，藉此表達對日本水產品的支持。AIT處長谷立言今日則透露，與總統府秘書長潘孟安用「清酒舉杯」，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及大家對日本堅定不移的共同支持。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
野生阿北的SOP又啟動 她喊：柯文哲樓下坐鎮！黃國昌主席大夢該醒了？
民眾黨主席黃國昌22日說，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」對此，媒體人詹凌瑀直呼，太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇
（中央社記者陳彥婷基輔21日專電）美國近日向烏克蘭遞交一份草擬中的俄烏和平方案，內容疑涉要求基輔讓步，包括割地與削減軍備，引發烏方高度關注。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間抉擇，但強調「絕不會背叛烏克蘭」。中央社 ・ 1 天前
中國「閃電再封」日水產 日料業者嘆生意像坐雲霄飛車
日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，中國接連祭出旅遊禁令、暫停日本水產進口等反制措施，導致中日兩國關係持續緊張，首當其衝的，是在中國的日式餐廳。中國曾因2023年福島核處理水排放全面禁止日本水產品進口，雙方雖經協商於今年6月達成共識，分階段恢復進口除特定都縣外的水產品，並於本月5日重啟部分出口。然而，就在這項曙光出現不久，中方卻於11月19日再次暫停日本水產品進口，業者好不容易盼到當局放寬進口日本水產品，因外交風波再度破局。鏡新聞 ・ 1 天前
黃國昌出席黃瀞瑩活動 有信心北市議員4+2全壘打
（中央社記者郭建伸台北22日電）外界關注民眾黨2026台北市布局，民眾黨主席黃國昌今天表示，他對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，是絕對可達成的目標；至於台北市長選舉，與國民黨合作中央社 ・ 1 天前
中國大使館嗆：釣魚台屬於中國！日網反應曝光
國際中心／李明融報導日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，相繼祭出制裁政策，包括要求中國公民取消前往日本旅遊行程，甚至呼籲不要前往，根據統計，自15日起，中國各大航空公司已取消超過50萬張飛往日本的機票，中國甚至禁止水產進口等措施，雙方關係持續惡化，沒想到昨天（21日）中國駐日本大使館突發文嗆，釣魚島（台灣稱釣魚臺）及其附屬島嶼是中國固有領土，更稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法，貼文曝光後大批日本網友傻眼表示「太離譜了」。民視 ・ 1 天前
賴吃壽司…綠委跟進狂PO日料 謝寒冰嗆：整個政府都媚日
日本首相高市早苗「台灣有事」說，造成中日關係緊張，大陸為此祭出多項反制措施，風波持續延燒。總統賴清德日前曬出大吃日料的照片，以行動挺日本水產；多位高雄市民進黨立委昨天更以「高市挺高市」為號召，品嚐日本蘋果、柿子及橘子，鼓勵民眾到日本觀光。針對這一系列舉動，媒體人謝寒冰忍不住開嗆了。中時新聞網 ・ 1 天前
高市早苗挺台後惹禍上身？邱毅點名「這位大老闆」也切割：日本這回虧大了
日本首相高市早苗在國會提出「台灣有事」答詢言論，引發中國強烈反彈，北京隨即採取一系列報復措施，包括抵制赴日旅遊與暫停進口日本水產品。對此，前立委邱毅直言，「高市把路走絕了」，並預測，不久後，要求她下台道歉的聲音將會出現。邱毅質疑高市早苗未與美日高層先商量邱毅今（21）日在臉書發文表示，日本好多媒體為高市開脫，說她不懂法律，在議員岡田克也逼問下講錯了。高市是......風傳媒 ・ 1 天前
中日緊張「最大壓力測試？」 翁履中預測結局：還會繼續升溫
日本首相高市早苗涉台言論，引發中日關係緊張，陸方已暫停進口日本水產品。旅美教授翁履中近日則分析，這是非戰爭型的極限值測試，中日在緩和之前還有很多壓力值會拿出來測試。中時新聞網 ・ 1 天前
日本官房長官：「台灣有事」發言須更慎重
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，導致中日關係緊張，至今仍未見緩和跡象。日本首相高市早苗今（21）日在官邸受訪時重申，相關發言與政府立場是一貫的，且推進日中戰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前