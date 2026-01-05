夢多要女伴隆乳「親選假體」 遭張榕容冷臉嗆爆

《整形過後》夢多（左）無視伴侶徐千京（右）要求只顧自己，他笑說自戀模樣是本次演技最大挑戰。（圖／六魚文創提供）





醫療愛情影集《整形過後》最新劇情中，夢多（大谷主水）飾演的「德明」無視伴侶徐千京的意願，逕自依照個人喜好替對方挑選胸部假體，引爆診間衝突。張榕容飾演的整外女醫「楊雅頌」當場冷回：「手術你來就好，我幫你做一個很舒服的胸部。」一語戳破控制型愛情，瞬間在網路炸鍋。精華片段上線僅一天即突破120萬人點閱，網友狂讚「醫生好帥」、「這種人診間真的超多」、「一句話講完所有恐怖情人」。而徐千京也心疼角色「若青」，直言：「如果是真心喜歡一個人，不會因為對方鼻子高一點、眼睛大一點就更愛她。」

《整形過後》徐千京（中）心疼角色：「真心喜歡一個人，不會因為對方鼻子高一點、眼睛大一點就更愛她。」（圖／六魚文創提供）

《整形過後》夢多在健身房端詳自己與徐千京的「完美體態」，神情滿是自信與得意，將角色的自戀與盲點展露無遺。夢多坦言這場戲其實最難的不是體能，而是心理狀態，「在健身房時我只專注自己的身體與肌肉進步，卻完全忽略了伴侶其實不想改變，要把這種過度愛自己、卻看不見對方感受的狀態演出來，是這次最大的挑戰。」

首次與夢多合作的徐千京也分享，原以為對方嚴肅、有距離感，實際合作後才發現夢多相當投入又貼心，「他是一個很有親和力、也很熱心的演員。」她更透露，《整形過後》是她睽違六年再度演出的作品，「這些年沒拍戲，對表演其實有點沒自信，甚至一度想過是不是該放棄。」幸好導演與製作團隊給予她極大鼓勵與肯定，讓她重新找回站在鏡頭前的勇氣，「這部戲讓我覺得，好像還可以再為表演多堅持一下。」



