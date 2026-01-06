夢多要求女友隆乳！一舉動惹怒醫生爆衝突...「最大導火線」曝光

記者宋亭誼／台北報導

醫療愛情影集《整形過後》最新劇情中，由夢多（大谷主水）飾演的「德明」無視伴侶徐千京的意願，逕自依照個人喜好替對方挑選胸部假體，引爆診間衝突。張榕容飾演的整外女醫「楊雅頌」當場冷回：「手術你來就好，我幫你做一個很舒服的胸部。」一語戳破控制型愛情，瞬間在網路炸鍋。

夢多把控制女友的感覺演到極致。（圖／翻攝自夢多臉書）

夢多在健身房端詳自己與徐千京的「完美體態」，神情滿是自信與得意，將角色的自戀與盲點展露無遺。他坦言這場戲其實最難的不是體能，而是心理狀態，「在健身房時我只專注自己的身體與肌肉進步，卻完全忽略了伴侶其實不想改變，要把這種過度愛自己、卻看不見對方感受的狀態演出來，是這次最大的挑戰。」

廣告 廣告

徐千京（中）心疼角色：「真心喜歡一個人，不會因為對方鼻子高一點、眼睛大一點就更愛她。」（圖／六魚文創提供）

首次與夢多合作的徐千京也分享，原以為對方嚴肅、有距離感，實際合作後才發現夢多相當投入又貼心，「他是一個很有親和力、也很熱心的演員。」《整形過後》是她睽違六年再度演出的作品，「這些年沒拍戲，對表演其實有點沒自信，甚至一度想過是不是該放棄。」幸好導演與製作團隊給予她極大鼓勵與肯定，讓她重新找回站在鏡頭前的勇氣，「這部戲讓我覺得，好像還可以再為表演多堅持一下。」

《整形過後》，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

更多三立新聞網報導

娶百億富婆被酸「嫁入豪門」！男星70歲壽宴甜吻愛妻告白：生命中的寶藏

雙喜臨門！戲劇女神「甜嫁前國手」婚禮宣布懷孕 寶寶性別、預產期曝光

吃飯噎到昏迷送醫！南韓國民影帝心臟驟停「搶救6天無效身亡」享壽74歲

元旦才宣布閃婚！長澤雅美遭侵擾「承受巨大精神壓力」 經紀公司怒發聲

