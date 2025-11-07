夢多「他X的」批遲到！杜力這態度被噴：臭美國人

娛樂中心／饒婉馨報導

日籍藝人夢多（大谷主水）昨（6）日上傳一段影片，主要是因為好友杜力工作遲到，讓他超生氣。夢多提及兩人約下午2點錄節目，但他在等到兩點半也沒看到杜力身影；除了沒準時赴約這一點，杜力無所謂的態度才是讓夢多爆炸的主要原因，還神預言杜力到場的反應，讓他在影片中怒斥「WTF？工作欸！」。









日籍藝人夢多發影片噴一連串髒話，怒批杜力遲到還態度囂張。（圖／翻攝自夢多IG）





夢多（大谷主水）昨日在IG上傳一段Reels，表示自己跟好友杜力約好下午兩點要錄節目，杜力不僅遲到超過半小時，甚至還表現出無所謂的態度，直接讓他氣炸。因為杜力已經遲到半小時了，所以工作人員還打電話詢問杜力人在哪裡，沒想到對方竟然回「幹嘛？在家啊」，這答案讓夢多怒噴「WTF？工作欸！」，還向鏡頭神預言杜力到場後的反應。起初夢多就說「我現在超級生氣，他X的杜力」，並且在電話連絡杜力後，他火氣不減反增「杜力先生還有經紀人，你們兩個到底幹什麼，我超不爽的喔。」還說要拍杜力到場時的反應，並演杜力反應「沒辦法，我睡過頭，不然咧」，夢多還說「你看這些臭美國人」。

杜力不僅沒有道歉，反而大開黃腔表示自己老了、噴不出來。（圖／翻攝自夢多IG）





杜力一到，果然裝沒事還開玩笑「欸，有想我嗎？」，並且對夢多質疑他遲到回覆「因為我不想見到你啊，怎樣，誰想見你」，夢多神預言並表示「你看吧。」杜力遲到一小時才到，並且對於夢多問他遲到在幹嘛，還大開黃腔回「打手槍，怎樣、我老了，噴不出來」。對此，夢多不買單再次抱怨「我很不爽，這個美國人藉口很多」。不過影片曝光後，網友都笑翻留言表示「一堆外國人講流利中文到底是哪國人」、「結果不是睡過頭～是不想見你」，還笑虧「畢竟他過的是美國時間」、「對不起我邊看邊笑，我看了三遍」、「杜力有的是美國時間」。





