夢多、杜力玩翻高雄果嶺自然公園 老外視角探索「高球場變生態樂園」

曾是高爾夫球場的綠地，如今搖身一變成為全民共享的生態樂園！高雄市政府攜手 LINE TODAY 原創節目《老外調查團》，邀請夢多（大谷主水）與杜力 DOOLEY 化身「老外嚮導」，親自體驗「高雄果嶺自然公園」的自然魅力。節目於10月31日上午10時首播，兩人以玩樂方式帶領觀眾探索這座結合生態、運動與休閒的新綠地。

↑圖說：果嶺自然公園十分適合出遊野餐。（圖片來源：高雄市政府提供）

節目中，夢多與杜力展開一場爆笑的「果嶺挑戰日」。他們從9號果嶺玩起飛盤、抓尾巴、黏巴球等親子遊戲，勝負還決定交通方式——贏家搭乘電動車，輸家得徒步追趕，笑料不斷。兩人隨後在10號果嶺野餐賞鳥，近距離觀察園區多樣的生態樣貌，享受大自然的恬靜氛圍。

節目也特別造訪話題景點「邁邁椅」，這張因市長陳其邁一張照片爆紅的長椅，位於視野遼闊的4號果嶺，成為拍照打卡熱點。最後，兩人來到18號果嶺挑戰雙人瑜伽，隨著微風吹拂、綠意圍繞，體驗與自然融合的療癒時刻。杜力笑說：「這裡賞鳥、看風景、運動都超適合！」夢多則大讚：「超適合約會或親子同遊，小孩玩得盡興，晚上一定很好睡！」

↑圖說：老外調查團杜力(左)及夢多(右)到果嶺自然公園嶺玩起接飛盤、抓尾巴、黏巴球等遊戲（圖片來源：高雄市政府提供）

「高雄果嶺自然公園」於10月10日正式開放，佔地約70公頃，是全台首座由高爾夫球場再生而成的生態自然公園。園區保留超過2,600棵原生樹木，並記錄到50多種鳥類棲息，成為城市裡難得的綠色生態寶地。公園內規劃7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，成為市民休閒散步、健行或慢跑的理想去處。

市府表示，這片原為收費球場的場地，如今免費對外開放，象徵城市綠地再生與公共空間共享的新典範。歡迎市民與遊客親臨體驗，並加入「高雄果嶺自然公園」臉書社團，分享專屬於自己的「綠色日常」。

↑圖說：在景色優美的18號果嶺，挑戰雙人瑜伽。（圖片來源：高雄市政府提供）

《老外調查團》「高雄果嶺自然公園調查」影片10月31日上午10時於 LINE TODAY 首播，11月1日晚間8點於 YouTube 頻道播出，11月5日晚間9點則將於 Facebook「LINE TODAY Taiwan」粉絲專頁登場，邀觀眾一起看夢多與杜力的果嶺趣味挑戰！

