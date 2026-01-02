夢多「要求女伴整形」被疑本色演出 親發聲澄清

夢多劇中要求另一半整成自己想要的樣子。（圖／六魚文創）

《整形過後》本週六（3日）愛情線全面進展，預告中，温昇豪向張榕容深情求婚，同時李廷鎮、洪暐哲加入，三位男性正面交鋒！而六旬老翁童毅軍懇求「整回18歲」曝催淚原因，「改變外貌能獲得愛情嗎？」將成為新年最具討論的選擇題。

《整形過後》李廷鎮（左）登場，空降台灣追愛張榕容（右）。（圖／六魚文創）

《順風婦產科》「宋慧喬男友」李廷鎮即將在本週登場。張榕容劇中將面對暖心小奶狗洪暐哲宣示主權、温昇豪求婚，並與李廷鎮重逢，形成三男圍繞一女的場面。洪暐哲覺得自己是張榕容最好的選擇，撇除年紀，他希望張榕容選擇能讓她「放心做自己」的人，「這部戲裡的每一段關係都有一種『不完整的溫柔』，但我覺得真正的愛，是不需要偽裝或取悅的。」

《整形過後》洪暐哲（右）霸氣摟住張榕容（左）宣示主權。（圖／六魚文創）

而夢多劇中要求另一半配合他的審美整形，被網友形容是不是本色演出？夢多澄清，「我不太會強迫另外一半為我整形，個人喜歡自然就好，就算要整也希望對方是為了她自己。」

此外，六旬老翁（童毅軍 飾）走進診間，唯一請求竟是「整回18歲」，只為喚回失智伴侶（趙永馨 飾）曾經愛過自己的模樣。製作團隊表示，這一段是跨年檔最容易讓人破防的篇章之一，「不是因為悲傷，而是因為太真實」。而温昇豪腦瘤病情引關注，預告「有人領便當」；蔡淑臻穿手術服無預警現身，都成為本週最值得關注的劇情焦點。

